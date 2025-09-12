Megtudtuk, mi okozta a tüzet Diósgyőrben – a kiégett bérházi lakás helyszínén jártunk! - fotók + videó

A helyszínre nagy erőkkel vonultak a miskolci és diósgyőri tűzoltók. Tűz ütött ki egy Kondor Béla utcai többszintes épület harmadik emeletén. A teljes terjedelmében kiégett miskolci lakás Diósgyőr városrészben található, ahol a füstszag pénteken is masszívan jelen van a lépcsőházban. A környéken lakók közül többen megijedtek, bár olyan is akadt, aki átaludta a nagy zsivajjal járó felfordulást.

Az éjjel kiégett miskolci lakás erkélye másnap

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A kiégett miskolci lakásból két személyt szállítottak kórházba

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Dojcsák Dávid arról tájékoztatott, hogy a miskolci és diósgyőri hivatásos tűzoltók több egysége vonult az esethez, a beavatkozást a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A rajok létrasugárral és az épületen belül egy vízsugárral avatkoztak be. A lángokat 23:00 óra magasságában eloltották. Az épületet tizennyolcan hagyták el, az érintett lakásban élő két emberhez mentő érkezett.

A szóvivő tájékoztatása szerint elektromos meghibásodás okozta a tüzet.