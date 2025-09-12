szeptember 12., péntek

Mária névnap

23°
+24
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

44 perce

Megtudtuk, mi okozta a tüzet Diósgyőrben – a kiégett bérházi lakás helyszínén jártunk! - fotók + videó

Címkék#kiégett lakás#boon video#diósgyőr#Miskolc

Csütörtök éjjel riasztották a tűzoltókat, az egész bérháznak utcára kellett vonulnia Diósgyőrben. A teljesen kiégett miskolci lakás szomszédait kérdeztük.

Bahor-Juhász Ágnes
Megtudtuk, mi okozta a tüzet Diósgyőrben – a kiégett bérházi lakás helyszínén jártunk! - fotók + videó

Tűz Miskolcon: a miskolci és diósgyőri hivatásos tűzoltók több egysége vonult az esethez.

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A helyszínre nagy erőkkel vonultak a miskolci és diósgyőri tűzoltók. Tűz ütött ki egy Kondor Béla utcai többszintes épület harmadik emeletén. A teljes terjedelmében kiégett miskolci lakás Diósgyőr városrészben található, ahol a füstszag pénteken is masszívan jelen van a lépcsőházban. A környéken lakók közül többen megijedtek, bár olyan is akadt, aki átaludta a nagy zsivajjal járó felfordulást.

kiégett miskolci lakás
Az éjjel kiégett miskolci lakás erkélye másnap 
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A kiégett miskolci lakásból két személyt szállítottak kórházba

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Dojcsák Dávid arról tájékoztatott, hogy a miskolci és diósgyőri hivatásos tűzoltók több egysége vonult az esethez, a beavatkozást a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A rajok létrasugárral és az épületen belül egy vízsugárral avatkoztak be. A lángokat 23:00 óra magasságában eloltották. Az épületet tizennyolcan hagyták el, az érintett lakásban élő két emberhez mentő érkezett.

A szóvivő tájékoztatása szerint elektromos meghibásodás okozta a tüzet.

Van, aki fel sem ébredt a fényekre és zajokra

Az érintett, harmadik emeleti lakás alatti otthon teljesen elázott, ottjártunkkor éppen bezacskózott ruhákkal, ingóságokkal távoztak az ott élők. A szemben lévő házban egy lakó először a hirtelen felvillanó erős fényre lett figyelmes, majd a tűzoltó autók érkezését is látta, elmondása szerint legalább hat jármű lehetett. Az érintett lépcsőház lakásaiban élő embereket megafonon keresztül szólították fel arra, hogy hagyják el otthonaikat és vonuljanak le az utcára. A Borsod Online-nak nyilatkozó hölgy bevallotta, nagyon megijedt.

Kiégett a lakás Miskolcon

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Egy másik lépcsőházban élő lakó viszont olyan mélyen aludt, hogy csak péntek reggel értesült arról mi történt, pedig hálószobájának ablaka pont a lángoló, füstölő erkélyre néz, arra a parkolóra és zöldterületre, ahova a létrás tűzoltóautók villogó fényekkel bevonultak. Ő maga sem érti, hogyan lehet, hogy sem a szokatlan fényekre, sem a zajra, a megafon hangjára nem ébredt fel.

Az érintett házsoron éppen felújítási munkálatok zajlanak, a külső szigetelést végzik, így még azt is meg kell vizsgálni, hogy a tűz milyen kárt okozott a folyamatban lévő munkavégzésben, a már felhelyezett elemekben.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu