Kézsebészek találkoznak Lillafüreden

A Magyar Kézsebészeti Társaság szervezésében tartott kézsebész konferencia, a szakma legtapasztaltabb képviselőit szólítja meg.

A kézsebész konferencia megnyitója. A programot Tóth-Szántai József, Miskolc város polgármestere nyitotta meg

Forrás: Facebook/Tóth-Szántai József

A sok újdonság és csillogó, színes implantátumok és eszközök megismerése mellett a legfontosabb célja a programnak, hogy akik előttük járnak és nagyon sok betegen segítenek azok átadhassák tapasztalataikat a fiatalabb generációnak.

Fiatalként magam is Lillafüreden tartottam első előadásomat, akkor még csak ismerkedve a kézsebészet csodájával. Szeretném, ha minden rezidens és szakorvosjelölt úgy érezné, hogy itt a legjobb alkalom, hogy kipróbálják magukat, gyakorlatot szerezzenek a tudományos munkában, és tapasztalatot szerezzenek a nemzetközi porondra lépés előtt

– írja Dr. Lenkei Balázs a Magyar Kézsebészeti Társaság elnöke köszöntőjében.

A kézsebész konferencia nem csak a tudományról szól

A konferencia lehetőséget ad arra, hogy a szakemberek a nehézségeikről is beszélgessenek. Meglesz az ideje a tudományos munkák meghallgatása mellett arra is, hogy sétáljanak, kikapcsolódjanak, evezzenek, sportoljanak a résztvevők, mindezt baráti hangulatban.