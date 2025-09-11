1 órája
Kézsebészek találkoznak Lillafüreden
Két napos rendezvényt tartanak, szeptember 11 és 12-én Lillafüreden. A kézsebész konferencia lehetőséget ad arra, hogy a szakemberek bemutathassák sikereiket.
A kézsebész konferencia két napon keresztül tart Lillafüreden
Forrás: Facebook/Tóth-Szántai József
A Magyar Kézsebészeti Társaság szervezésében tartott kézsebész konferencia, a szakma legtapasztaltabb képviselőit szólítja meg.
A sok újdonság és csillogó, színes implantátumok és eszközök megismerése mellett a legfontosabb célja a programnak, hogy akik előttük járnak és nagyon sok betegen segítenek azok átadhassák tapasztalataikat a fiatalabb generációnak.
Fiatalként magam is Lillafüreden tartottam első előadásomat, akkor még csak ismerkedve a kézsebészet csodájával. Szeretném, ha minden rezidens és szakorvosjelölt úgy érezné, hogy itt a legjobb alkalom, hogy kipróbálják magukat, gyakorlatot szerezzenek a tudományos munkában, és tapasztalatot szerezzenek a nemzetközi porondra lépés előtt
– írja Dr. Lenkei Balázs a Magyar Kézsebészeti Társaság elnöke köszöntőjében.
A kézsebész konferencia nem csak a tudományról szól
A konferencia lehetőséget ad arra, hogy a szakemberek a nehézségeikről is beszélgessenek. Meglesz az ideje a tudományos munkák meghallgatása mellett arra is, hogy sétáljanak, kikapcsolódjanak, evezzenek, sportoljanak a résztvevők, mindezt baráti hangulatban.