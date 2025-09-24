1 órája
Elhunyt a sátoraljaújhelyi börtön nagy alakja, megrendítő gyászbeszédet olvastak fel a temetésen
Eltemették Kerékgyártó József bv. alezredest.
A sátoraljaújhelyi bv. intézet személyi állománya méltó búcsút vett volt parancsnok-helyettesétől szeptember 18-án – számoltak be a Sátoraljaújhely Bv. Toborzás Facebook oldalon.
A római katolikus szertartás szerint végzett temetés keretében, Kaduk István bv. alezredes búcsúztatta Kerékgyártó Józsefet, felidézve rendvédelmi szolgálati életútjának állomásait.
Számunkra, a büntetés-végrehajtási szervezet tagjai számára a család által választott, a gyászjelentésen olvasható Tóth Árpád vers részlete nem pusztán az emlékezés lehetőségét hozza magával.
Kijelöl számunkra kötelességét is. Azt a kötelességet, mely szerint nem hagyhatjuk feledésbe merülni egy egykori elöljáró, az intézet parancsnok-helyettesének szolgálati életútját.
Tisztelt Hozzátartozók, volt munkatársak, barátok, ismerősök!
A család iránti együttérző részvéttel álljuk körbe a ravatalt.
Eljöttünk, hogy Kerékgyártó József nyugállományú büntetés-végrehajtási alezredes előtt kifejezhessük végtisztességünket.
A család gyászában osztozunk.
Kérem, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön állománya nevében fogadják részvétnyilvánításunkat!
Alezredes Úr!
Búcsúzunk tőled, nyugodj békében!
– írták a gyászbeszédben.