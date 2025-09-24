szeptember 24., szerda

Gyász

55 perce

Elhunyt a sátoraljaújhelyi börtön nagy alakja, megrendítő gyászbeszédet olvastak fel a temetésen

Címkék#Sátoraljaújhely#büntetés-végrehajtás#gyász

Eltemették Kerékgyártó József bv. alezredest.

A sátoraljaújhelyi bv. intézet személyi állománya méltó búcsút vett volt parancsnok-helyettesétől szeptember 18-án – számoltak be a Sátoraljaújhely Bv. Toborzás Facebook oldalon.

Eltemették Kerékgyártó József bv. alezredest
Kerékgyártó József bv. alezredes temetése
Forrás: Sátoraljaújhely Bv. Toborzás/Facebook

A római katolikus szertartás szerint végzett temetés keretében, Kaduk István bv. alezredes búcsúztatta Kerékgyártó Józsefet, felidézve rendvédelmi szolgálati életútjának állomásait.

Számunkra, a büntetés-végrehajtási szervezet tagjai számára a család által választott, a gyászjelentésen olvasható Tóth Árpád vers részlete nem pusztán az emlékezés lehetőségét hozza magával.
Kijelöl számunkra kötelességét is. Azt a kötelességet, mely szerint nem hagyhatjuk feledésbe merülni egy egykori elöljáró, az intézet parancsnok-helyettesének szolgálati életútját.

Tisztelt Hozzátartozók, volt munkatársak, barátok, ismerősök!

A család iránti együttérző részvéttel álljuk körbe a ravatalt.

Eljöttünk, hogy Kerékgyártó József nyugállományú büntetés-végrehajtási alezredes előtt kifejezhessük végtisztességünket.

A család gyászában osztozunk.

Kérem, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön állománya nevében fogadják részvétnyilvánításunkat!

Alezredes Úr!

Búcsúzunk tőled, nyugodj békében!

– írták a gyászbeszédben.

 

