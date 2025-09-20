1 órája
Minden fergeteges Tállyán, Elefánttal és Oroszlánnal
Színészek és zenészek, irodalmi est és kiállításmegnyitó, sőt, bányalátogatás és sok más színes program szerepel a hétvégi kínálatban Tállyán. Péntektől vasárnapig immár tizedszer várja látogatóit a Kerekdomb Fesztivál.
Tízéves a Kerekdomb Fesztivál. „Tállya teljes területe fesztivállá változik az évnek ebben az időszakában” – írta a most hétvégén zajló rendezvény felvezetéseképpen a Boon.hu előzetesen. A péntektől vasárnapig tartó sokszínű kulturális esemény programjában idén helyet kaptak: könnyűzenei koncertek, sportprogramok, séták és irodalmi beszélgetések, színház, filmvetítés, árnyjáték, valamint gazdag borászati kínálat.
Kerekdomb Fesztivál, ezen a hétvégén már tizedszer
Szeptember 19. és 21. között Tállyán a Kerekdomb Fesztivál mossa össze az ősz színeit a nyár pörgésével.
Tállya immár 10. alkalommal várja az érdeklődőket, hogy a szeptemberi hétvégét olyan színes programkavalkádban tölthesse mindenki, amire ritkán van példa három nap alatt. A könnyűzenén túl a színházi programok, irodalmi események, beszélgetések és előadások is a szellemi feltöltődést szolgálják, de a fesztivál nem feledkezik meg a fizikai kikapcsolódásról sem: a Tállya környéki séták, evezések a Bodrogon, futás és kerékpározás is helyet kap a kulturális programok mellett.
A fenti ajánló sorok voltak olvashatók az esemény beharangozójában.
A gazdag programból csak egy-egy elemet kiemelve:
például „a Tokaj Art Wine pincéjében igazán különleges élmény részesei lehettek Oroszlán Szonja és Hajdu Steve fergeteges előadásán” a nézők.
De volt az érdeklődők számára bányalátogatás is, a Colas nevű cég közreműködésével.
Még a pénteki programból emlékezetes az Analog Balaton jól sikerült koncertje, amelyen „fergeteges hangulatban” a Vincellér színpadon „mindenki együtt énekelt a srácokkal”.
Ugyanilyen kedvező visszajelzéseket lehetett hallani az Elefánt zenekar fellépéséről.
Az alábbi linken sok tucatnyi fotó található a fesztivál saját FB-oldalának X. Kerekdomb Fesztivál 1. nap képekben című albumában.
A mostantól hátralévő programelemekről itt lehet tájékozódni, a vasárnapi nézni- és hallgatnivalókról pedig itt.
Tallózva a lehetőségekből, említés szintjén, messze a teljesség igénye nélkül, először szombat estéről:
- Testről és lélekről filmvetítés és beszélgetés
- Péterfy Bori and Love Band
- Hűvösvölgyi Ildikó zenés irodalmi estje
- 30Y-koncert
továbbá vasárnapról:
- borvásár
- kutyás dűlőtúra
- futóverseny (5/10/15 km)
- Veronaki Trió
- „Rendezz az AI-val komédiát!”
- Áron András
- Én+Te+Ők: MI, a szabadság algoritmusai – kiállítás.
A kezdési időpontok és helyszínek megtalálhatók a fenti megadott weboldalon.
Hörcsik Richárd, a térség Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselőjének legfrissebb Facebook-posztja is a rendezvényt mutatja be büszkén, fotósorozattal.
A mai napon elstartolt a X. Kerekdomb Fesztivál
– olvasható a politikus közösségi médiás bejegyzésében.
