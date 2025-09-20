Minden fergeteges Tállyán, Elefánttal és Oroszlánnal

Tízéves a Kerekdomb Fesztivál. „Tállya teljes területe fesztivállá változik az évnek ebben az időszakában” – írta a most hétvégén zajló rendezvény felvezetéseképpen a Boon.hu előzetesen. A péntektől vasárnapig tartó sokszínű kulturális esemény programjában idén helyet kaptak: könnyűzenei koncertek, sportprogramok, séták és irodalmi beszélgetések, színház, filmvetítés, árnyjáték, valamint gazdag borászati kínálat.

A Kerekdomb Fesztivál „kínálatából”

Kerekdomb Fesztivál, ezen a hétvégén már tizedszer

Szeptember 19. és 21. között Tállyán a Kerekdomb Fesztivál mossa össze az ősz színeit a nyár pörgésével. Tállya immár 10. alkalommal várja az érdeklődőket, hogy a szeptemberi hétvégét olyan színes programkavalkádban tölthesse mindenki, amire ritkán van példa három nap alatt. A könnyűzenén túl a színházi programok, irodalmi események, beszélgetések és előadások is a szellemi feltöltődést szolgálják, de a fesztivál nem feledkezik meg a fizikai kikapcsolódásról sem: a Tállya környéki séták, evezések a Bodrogon, futás és kerékpározás is helyet kap a kulturális programok mellett.

A fenti ajánló sorok voltak olvashatók az esemény beharangozójában.

Oroszlán Szonja és Hajdu Steve előadása

A gazdag programból csak egy-egy elemet kiemelve:

például „a Tokaj Art Wine pincéjében igazán különleges élmény részesei lehettek Oroszlán Szonja és Hajdu Steve fergeteges előadásán” a nézők.

De volt az érdeklődők számára bányalátogatás is, a Colas nevű cég közreműködésével.

Még a pénteki programból emlékezetes az Analog Balaton jól sikerült koncertje, amelyen „fergeteges hangulatban” a Vincellér színpadon „mindenki együtt énekelt a srácokkal”.

Ugyanilyen kedvező visszajelzéseket lehetett hallani az Elefánt zenekar fellépéséről.

A Tállyai Bányaüzem területén tett szombati túra

Tallózva a lehetőségekből, említés szintjén, messze a teljesség igénye nélkül, először szombat estéről:

Testről és lélekről filmvetítés és beszélgetés

Péterfy Bori and Love Band

Hűvösvölgyi Ildikó zenés irodalmi estje

30Y-koncert

továbbá vasárnapról:

borvásár

kutyás dűlőtúra

futóverseny (5/10/15 km)

Veronaki Trió

„Rendezz az AI-val komédiát!”

Áron András

Én+Te+Ők: MI, a szabadság algoritmusai – kiállítás.

A kezdési időpontok és helyszínek megtalálhatók a fenti megadott weboldalon.