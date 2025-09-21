szeptember 21., vasárnap

Helyi közélet

3 órája

Nem indul időben a Tokaj IC – több városban is borulhat a napod!

Kisebb káosz a vonatközlekedésben. Késik a Keleti pályaudvarra induló Tokaj InterCity – Debrecen, Nyíregyháza és Miskolc utasai is bosszankodhatnak!

A Nyugati pályaudvarról 12:20-kor Debrecen, Nyíregyháza, Miskolcon át a Keleti pályaudvarra induló Tokaj InterCity (IC 684) várhatóan 30-35 perces késéssel indul az érkező szerelvény késése miatt - tette közzé a MÁVINFORM.

Húzódik a  Keleti pályaudvar forgalmának újraindítása 

Elhúzódtak a Keleti pályaudvar karbantartási munkálatai.  Vasárnap több vonat útvonala borul – vármegyénket sem kíméli a változás! A Budapest–Hatvan–Miskolc fővonalat is érinti a munkálatok elhúzódása miatti menetrendváltozás.

Erről itt olvashat részletesen:

 

