Helyi közélet
1 órája
Nem indul időben a Tokaj IC – több városban is borulhat a napod!
Kisebb káosz a vonatközlekedésben. Késik a Keleti pályaudvarra induló Tokaj InterCity – Debrecen, Nyíregyháza és Miskolc utasai is bosszankodhatnak!
A Nyugati pályaudvarról 12:20-kor Debrecen, Nyíregyháza, Miskolcon át a Keleti pályaudvarra induló Tokaj InterCity (IC 684) várhatóan 30-35 perces késéssel indul az érkező szerelvény késése miatt - tette közzé a MÁVINFORM.
Húzódik a Keleti pályaudvar forgalmának újraindítása
Elhúzódtak a Keleti pályaudvar karbantartási munkálatai. Vasárnap több vonat útvonala borul – vármegyénket sem kíméli a változás! A Budapest–Hatvan–Miskolc fővonalat is érinti a munkálatok elhúzódása miatti menetrendváltozás.
