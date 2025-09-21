Helyi közélet
3 órája
Totális felfordulás a Keletiben vasárnap: több vonat sem oda érkezik, ahová szokott – vármegyénk utasai is érintettek!
Pótlóbusz, metró, villamos – így juthatsz el vasárnap a vonatodhoz! Elhúzódtak a Keleti pályaudvar karbantartási munkálatai.
A Keleti pályaudvaron a karbantartási munkák elhúzódása miatt vasárnap az alábbi közlekedési rendre kell számítani.
A győri és pécsi fővonalon:
- A távolsági és a nemzetközi vonatok fővárosi végállomása Kelenföldre kerül át.
- A Hortobágy és a Dacia EuroCity (EC 140, EC 346) a Keleti pályaudvar kihagyásával közlekedik.
- Az utasok a Keleti pályaudvar és Kelenföld között az M4-es metróval utaznak.
Kimarad a Keleti pályaudvar? Vármegyénket is érintik a változások!
A Budapest–Hatvan–Miskolc fővonalon:
- Az S80-as, IR85-ös, IR87-es elővárosi vonatok fővárosi végállomása Kőbánya felsőre kerül át.
- A Miskolc felől érkező és arrafelé induló Hernád-Zemplén és Tokaj InterCityk a Nyugati pályaudvarra érkeznek és onnan is indulnak, néhány reggeli kivétellel.
- Kivétel a Keletiből 5:25-kor, 6:25-kor és 7:25-kor induló InterCity, amely Rákosról indul. Az utasokat a Keleti pályaudvar és Rákos között pótlóbusz szállítja.
A Budapest–Újszász–Szolnok–Békéscsaba fővonalon:
- Az S60-as, Z60-as elővárosi vonatok fővárosi végállomása Kőbánya felsőre kerül át.
- A békéscsabai InterCityk csak Szolnokig közlekednek és onnan is indulnak. Az utasok Szolnok és a főváros között a ceglédi vonalon közlekedő távolsági vonatokkal vagy a Z60-as elővárosi vonatokkal utazhatnak.
- Kivétel a Keleti pályaudvarról 5:10-kor Aradra induló Zaránd InterCity (IC 371), a 6:05-kor Békéscsabára induló Békés IC (IC 7400), a 7:05-kor Craiovába induló Traianus IC (IC 73), a 8:05-kor Békéscsabára induló Békés IC (IC 7402) és a 9:05-kor Kolozsvárra induló Claudiopolis-Fogaras IC (IC 75), amely a Keleti helyett a Nyugati pályaudvarról indul. Az utasokat a Keleti és a Nyugati pályaudvar között pótlóbusz szállítja.
- Kivétel a Keleti pályaudvarról 6:40-kor induló Hargita InterCity is, amely Kőbánya felsőről indul. Az utasokat a Keleti és Kőbánya felső között pótlóbusz szállítja.
A lajosmizsei vonalon:
- Az S21-es vonatok fővárosi végállomása Kőbánya-Kispestre kerül át.
Budapesten belüli alternatív eljutási lehetőségek, jegyelfogadás:
- A Keleti pályaudvar (Kerepesi út) és Kőbánya felső között MÁVbuszok közlekednek, amelyek a Puskás Ferenc Stadionnál mindkét irányban megállnak.
- A BKK elfogadja a vasúti jegyeket vasárnap az alábbi vonalakon:
- az M4-es metró teljes vonalán
- az M2-es metrón a Keleti pályaudvar és Örs vezér tere között
- az M3-as metrón a Nyugati pályaudvar és Kőbánya-Kispest között
- a 10-es, a 97E, a 161-es, a 168-as és a 169E buszokon (a 97E és a 169E busz az Örs vezér tere felé megáll Rákoson is)
- a 73-as trolin a Keleti pályaudvar és a Nyugati pályaudvar között
- a 37A, és a 37E villamoson Kőbánya felső és Blaha Lujza tér között (a 37E villamos reggel 5 órától közlekedik)
- A Budapest–Cegléd–Szolnok és a Budapest–Újszász–Szolnok vonalon közlekedő távolsági vonatok Budapest és Szolnok között helyjegy váltása nélkül vehetők igénybe.
- tette közzé a MÁVINFORM.
