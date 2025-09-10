1 órája
Az álomházhoz jár malom, Biblia, Tóra és szalamandra is! Ön megvenné?
Szinpetri községben áll a ház. A kedvezményes lakáshitel kevés lesz a megvásárlásához.
A kedvezményes lakáshitel sok borsodit juttathat első ingatlanához
Forrás: Zenga
Felkavarta a borsodi ingatlanpiacot az új támogatási program, a kedvezményes lakáshitel és ráirányította az egész társadalom figyelmét az eladó-megvehető házakra, lakásokra. Utánanéztünk, hol drága és hol olcsó az ingatlan, és főleg: mitől függ az ár. Cikkünkre kattintva tájékozódhat az aktuális ingatlanhelyzetről megyénkben.
Szuperingatlanok szuperáron? Megnéztük a vármegyénkbeli eladó ingatlanok krémjét
A kedvezményes lakáshitelt keresők mellett megjelent a maffia is Borsodban
Tömegesen, nagyüzemben végzik az állatkínzást Borsod erdeiben is. Brutális hajszába sodorja a maffia a vadat azért, hogy megszerezze az agancsot. A nagyüzemben működő csapatok a lehető legtöbb agancsot akarják, a legrövidebb időn belül, a legkisebb területen. Ennek érdekében válogatottan aljas módszerekhez folyamodnak, amikről itt írtunk részletesen, ahogy a lehetséges megoldásról is.
A hullajtott agancs nem elég a maffiának: véres játék folyik a borsodi erdők mélyén!
Lehet, hogy az ön kertje is halálsor ezeknek a csodás növényeknek?
Valaha a magyar kertek legbiztosabb választásának számított, ma viszont egyre többen állnak tanácstalanul a kertjükben, ahol csak barna, kopasz és élettelen fák sorakoznak. Megmenthető-e az elszáradt tuja, vagy felejtsük el az egykori kedvencet? Korábban megjelent írásunkban részletezünk mindent, amit tudni érdemes.
Így lesz a kerted a tuják halálsora – két megoldás maradt, de az egyik nagyon drasztikus
Hamarosan dübörög a Miskolci Piknik
Szeptemberben igazán lüktet Miskolc belvárosa. Most a CineFest tölti meg Miskolcot, szeptember 19. és 21. között pedig a Miskolci Piknik várja a közönséget. Idén is nagyszabású koncertekkel készülnek a szervezők. Punnany Massif vagy Korda György? Íme a teljes program!