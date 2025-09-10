Az álomházhoz jár malom, Biblia, Tóra és szalamandra is! Ön megvenné?

A kedvezményes lakáshitelt keresők mellett megjelent a maffia is Borsodban

Tömegesen, nagyüzemben végzik az állatkínzást Borsod erdeiben is. Brutális hajszába sodorja a maffia a vadat azért, hogy megszerezze az agancsot. A nagyüzemben működő csapatok a lehető legtöbb agancsot akarják, a legrövidebb időn belül, a legkisebb területen. Ennek érdekében válogatottan aljas módszerekhez folyamodnak, amikről itt írtunk részletesen, ahogy a lehetséges megoldásról is.