Meghökkentő

1 órája

Az álomházhoz jár malom, Biblia, Tóra és szalamandra is! Ön megvenné?

Címkék#Borsod#miskolci piknik#kedvezményes lakáshitel#maffia#agancs#tuja

Szinpetri községben áll a ház. A kedvezményes lakáshitel kevés lesz a megvásárlásához.

Boon.hu
A kedvezményes lakáshitel sok borsodit juttathat első ingatlanához

Forrás: Zenga

Felkavarta a borsodi ingatlanpiacot az új támogatási program, a kedvezményes lakáshitel és ráirányította az egész társadalom figyelmét az eladó-megvehető házakra, lakásokra. Utánanéztünk, hol drága és hol olcsó az ingatlan, és főleg: mitől függ az ár. Cikkünkre kattintva tájékozódhat az aktuális ingatlanhelyzetről megyénkben.

kedvezményes lakáshitel
A kedvezményes lakáshitel ehhez a borsodi házhoz nem lesz elég, de sok másikhoz igen Forrás: Zenga

A kedvezményes lakáshitelt keresők mellett megjelent a maffia is Borsodban

Tömegesen, nagyüzemben végzik az állatkínzást Borsod erdeiben is. Brutális hajszába sodorja a maffia a vadat azért, hogy megszerezze az agancsot. A nagyüzemben működő csapatok a lehető legtöbb agancsot akarják, a legrövidebb időn belül, a legkisebb területen. Ennek érdekében válogatottan aljas módszerekhez folyamodnak, amikről itt írtunk részletesen, ahogy a lehetséges megoldásról is.

Lehet, hogy az ön kertje is halálsor ezeknek a csodás növényeknek?

Valaha a magyar kertek legbiztosabb választásának számított, ma viszont egyre többen állnak tanácstalanul a kertjükben, ahol csak barna, kopasz és élettelen fák sorakoznak. Megmenthető-e az elszáradt tuja, vagy felejtsük el az egykori kedvencet? Korábban megjelent írásunkban részletezünk mindent, amit tudni érdemes. 

Hamarosan dübörög a Miskolci Piknik

Szeptemberben igazán lüktet Miskolc belvárosa. Most a CineFest tölti meg Miskolcot, szeptember 19. és 21. között pedig a Miskolci Piknik várja a közönséget. Idén is nagyszabású koncertekkel készülnek a szervezők. Punnany Massif vagy Korda György? Íme a teljes program!

 

