Így is lehet!

1 órája

Váratlan fordulat a 26-os főúton, amire még a sofőr sem számított!

Így is lehet közlekedni – és talán mindenkinek nyugodtabb lenne az útja!

Váratlan fordulat a 26-os főúton, amire még a sofőr sem számított!

Sajnos ritka az ilyen eset, pedig mindig így kéne tennie minden sofőrnek!

Forrás: 26-os Főút és környéke/Facebook

Ritka pillanat az utakon: egy veszélyes helyzetből nem vita, hanem bocsánatkérés és barátságos gesztus lett

A legtöbben sajnos inkább a bosszankodós, dudálós, mutogatós jeleneteket látjuk a közlekedésben, de most egy pozitív példa mutatta meg, hogy lehet ezt másként is. Péntek reggel a 26-os főúton, a BÉM előtt történt az eset: egy fehér Fiat Ducato sofőrje figyelmetlenül sávot váltott, és ezzel majdnem balesetet okozott. Az autós, aki mellette haladt, reflexből satufékezett, a szalagkorlát felé húzódott, és persze egy-két keresetlen szó is elhagyta a száját - osztotta meg a vétlen sofőr egy Facebook csoportban.

Váratlan fordulat, ami ritkán fordul elő

A történet itt azonban nem az ismert forgatókönyv szerint folytatódott. Nem jött ordibálás, nem lett dudapárbaj, és nem alakult ki feszült helyzet a lámpánál. Épp ellenkezőleg: a furgonos lehúzatta az ablakot, és udvariasan elnézést kért a hibájáért. Még azt is felajánlotta, hogy meghívja a másik sofőrt egy kávéra, hálából, hogy elkerülte a bajt.

A válasz pedig egyszerű és békés volt:

 Semmi gond, előfordul. Nem haragszom, főleg így, hogy ilyen korrekt vagy.

Ezután mindketten jó utat kívántak egymásnak, és mentek tovább. Egy rövid párbeszéd, ami megmutatta, hogy egy kis emberséggel a legfeszültebb helyzetből is lehet nyugodt és kedves kimenetel. Talán pont ilyen történetekből kellene több az utakon – és kevesebb acsarkodásból.

