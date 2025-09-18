2 órája
Szörnyű hír érkezett - gyászol a KBSC csapata
Szomorú hírt osztott meg közösségi oldalán a Kolorcity Kazincbarcika Sport Klub csütörtökön.
Részvételét nyilvánította a csapat
Forrás: A fotó illusztráció
Mély fájdalommal értesültünk róla, hogy játékosunk, Szőke Gergő édesapja tragikus hirtelenséggel elhunyt. - írja a KBSC Facebook posztjában.
Egy családtag elvesztése mindig pótolhatatlan veszteség.
A klub minden tagja és szurkolói közösségünk is Gergő mellett áll, szívből együtt érzünk vele és szeretteivel. Nyugodjon békében!
- fejezte ki a csapat részvétét.
Szőke Gergő egy fiatal 21 esztendős középpályás aki a nyáron igazolt az MTK Budapesttől Kazincbarcikára.
