szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

22°
+21
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

2 órája

Szörnyű hír érkezett - gyászol a KBSC csapata

Címkék#Szőke Gergő#MTK Budapest#részvét#KBSC#fájdalom

Szomorú hírt osztott meg közösségi oldalán a Kolorcity Kazincbarcika Sport Klub csütörtökön.

Szörnyű hír érkezett - gyászol a KBSC csapata

Részvételét nyilvánította a csapat

Forrás: A fotó illusztráció

Mély fájdalommal értesültünk róla, hogy játékosunk, Szőke Gergő édesapja tragikus hirtelenséggel elhunyt. - írja a KBSC Facebook posztjában. 

Egy családtag elvesztése mindig pótolhatatlan veszteség. 

A klub minden tagja és szurkolói közösségünk is Gergő mellett áll, szívből együtt érzünk vele és szeretteivel. Nyugodjon békében!

- fejezte ki a csapat részvétét.

Szőke Gergő egy fiatal 21 esztendős középpályás aki a nyáron igazolt az MTK Budapesttől Kazincbarcikára. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu