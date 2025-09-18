Szörnyű hír érkezett - gyászol a KBSC csapata

Mély fájdalommal értesültünk róla, hogy játékosunk, Szőke Gergő édesapja tragikus hirtelenséggel elhunyt. - írja a KBSC Facebook posztjában.

Egy családtag elvesztése mindig pótolhatatlan veszteség.

A klub minden tagja és szurkolói közösségünk is Gergő mellett áll, szívből együtt érzünk vele és szeretteivel. Nyugodjon békében!

- fejezte ki a csapat részvétét.

Szőke Gergő egy fiatal 21 esztendős középpályás aki a nyáron igazolt az MTK Budapesttől Kazincbarcikára.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!