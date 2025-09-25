szeptember 25., csütörtök

Hoppá! Gyalogátkelőhelyet zárnak le részlegesen péntektől!

Címkék#Kazincbarcika Város Önkormányzat#lezárás#gyalogátkelőhely#kazincbarcika

Ne lepődjön meg, ha valami nem stimmel ezzel a forgalmas zebrával. Kazincbarcika Város Önkormányzata figyelmeztet: péntektől ne rutinból közlekedjünk!

Boon.hu
Hoppá! Gyalogátkelőhelyet zárnak le részlegesen péntektől!

Forrás: Police.hu

Az időjárás függvényében várhatóan szeptember 25-től részlegesen lezárásra kerül a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium előtti gyalogátkelő. Kazincbarcika Város Önkormányzata a lakosság türelmét és megértését kéri.

kazincbarcika
Kazincbarcika Város Önkormányzata figyelmeztet minden arra járót Forrás:  Police.hu

Kazincbarcika forgalmas csomópontban változtat

Kivitelezési munkálatok kezdődnek a Jószerencsét út-Egressy Béni út csomópontjában található gyalogátkelőnél várhatóan szeptember 25-től. Emiatt előreláthatólag egy hónapig részlegesen lezárják az átkelőt. A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium bejárata az iskola oldalsó parkolójától, valamint az Egressy Béni út irányából közelíthető meg.

Kazincbarcika Város Önkormányzata kéri a lakosságot, hogy a balesetek elkerülése érdekében csak a kijelölt gyalogátkelőt használják az úton való áthaladáshoz - olvasható a kolorline.hu oldalon. A hivatal a fennakadások miatt a lakosság türelmét és megértését kéri.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

