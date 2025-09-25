Hoppá! Gyalogátkelőhelyet zárnak le részlegesen péntektől!

Kazincbarcika Város Önkormányzata kéri a lakosságot, hogy a balesetek elkerülése érdekében csak a kijelölt gyalogátkelőt használják az úton való áthaladáshoz - olvasható a kolorline.hu oldalon. A hivatal a fennakadások miatt a lakosság türelmét és megértését kéri.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.