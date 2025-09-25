28 perce
Hoppá! Gyalogátkelőhelyet zárnak le részlegesen péntektől!
Ne lepődjön meg, ha valami nem stimmel ezzel a forgalmas zebrával. Kazincbarcika Város Önkormányzata figyelmeztet: péntektől ne rutinból közlekedjünk!
Forrás: Police.hu
Az időjárás függvényében várhatóan szeptember 25-től részlegesen lezárásra kerül a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium előtti gyalogátkelő. Kazincbarcika Város Önkormányzata a lakosság türelmét és megértését kéri.
Kazincbarcika forgalmas csomópontban változtat
Kivitelezési munkálatok kezdődnek a Jószerencsét út-Egressy Béni út csomópontjában található gyalogátkelőnél várhatóan szeptember 25-től. Emiatt előreláthatólag egy hónapig részlegesen lezárják az átkelőt. A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium bejárata az iskola oldalsó parkolójától, valamint az Egressy Béni út irányából közelíthető meg.
Víz, szennyvíz és gáz már van ebben az új, északi lakóövezetben
Kazincbarcika Város Önkormányzata kéri a lakosságot, hogy a balesetek elkerülése érdekében csak a kijelölt gyalogátkelőt használják az úton való áthaladáshoz - olvasható a kolorline.hu oldalon. A hivatal a fennakadások miatt a lakosság türelmét és megértését kéri.
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
„Hal helyett halál”: elképesztő helyen okozott tragédiát a borsodi pecás cucca
Top szórakozóhelyek Borsodban: így buliznak Miskolcon, Ózdon és Kazincbarcikán!
Állást találni egy nap alatt? Az Észak-Magyarország állásbörzéjén nem létezett lehetetlen - képek, videó