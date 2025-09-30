szeptember 30., kedd

Kazincbarcikai parkolás: amikor egy cetli is nagyobb kincs, mint az új autó

Kazincbarcikai parkolás: amikor egy cetli is nagyobb kincs, mint az új autó

Meghúzta a kocsit, de még egy cetlit sem hagyott a vétkes sofőr

Forrás: MW

Fotó: MW

Kazincbarcikán, a "Kis Spar" parkolójának legtávolabbi csücskében parkolt le egy Facebook csoport tagja – abban a hitben, hogy ott biztosan senkihez nem ér hozzá. A valóság azonban másként alakult: valaki nekiment az autónak, majd nyomtalanul továbbállt.

Cetli nem volt, de a kár maradt
Nem volt cetli...csak maradt az okozott kár
Forrás: FB

Cetli hiányában távozott

A történet nem csak azért bosszantó, mert kárt okoztak más tulajdonában, hanem mert még egy apró cetlit sem hagytak hátra, amelyben vállalták volna a felelősséget. Egy tollvonásnyi bocsánatkérés is többet ért volna a semminél.

A tanulság? Hiába az új autó, ha a környezetben ott van a régi hozzáállás: „jobb, ha nem tudják, én voltam.” És bizony, ilyenkor úgy tűnik, sokkal kényelmesebb lenne, ha az ember inkább busszal menne a boltba.

Maga a poszt alatt megjelentek a kommentek, nem kis számban, amiből idézünk egy párat: 

Mindegy, hová parkolod le a verdát, a tuskók mindenhol ott vannak. Nekem se vállalta fel a "kis karcolást" a vétkes, csak 250 ezerbe került megcsináltatni. 

🫠

- írta az egyik csoporttag.

Míg egy másik csoportbéli így vélekedett az esetről: 

Személy szerint, nekem sem állandó kellék a cetlire való a kocsiban.. plusz ha esik, teljesen felesleges, mert szinte biztos hogy rommá ázik. Mondjuk én nem is szarom össze a másik autóját, elég ha az enyémet állandóan elhúzzák.. 

😅

 Pont ugyanitt nyalta valaki végig a bal farát az enyémnek. Örülök, hogy találtam használtan szépet meg jót, erre két év alatt tele lett nyommal meg le van húzgálva. Álló helyben.

Vigyázzunk egymás értékeire, mert lehet, hogy épp valakinek az az "öreg" kis autó a mindene!

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

 

