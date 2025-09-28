1 órája
Halottak napjára még nem annyira, de a karácsonyra már készülünk?
Még csak ősz van, de sokan már karácsonyi dallamokat dúdolnak bevásárlás közben. A karácsonyi díszek idén minden korábbinál hamarabb lepték el a boltokat, szinte kiszorítva a halloween tököket és a halottak napi mécseseket.
Karácsonyi kínálat szeptemberben
Forrás: Olvasónktól
Napfény, rövidnadrág, fagyi, és mellette hópihés gömb, csillogó girland és színpompás karácsonyfadíszek. Mintha valaki előretekert volna a naptárban. Szeptember utolsó napjait éljük, de az üzletek polcain már beköszöntött a december. A karácsonyi díszek nemhogy előbb érkeztek, hanem szinte berobbantak, így egyetlen vásárló sem ússza meg a csillagszóró-hópehely kombót a nagybevásárlás során.
Karácsonyi díszek már a nyár végén?
Pár éve még novemberig biztosan vártunk a karácsonyi hangulattal. Mindenszentek és Halottak napja után kezdődött csak az ünnepi szezon, a csillogás, a Mikulások és a fenyőillat. Most viszont úgy tűnik, már szeptember közepén kerülgethetjük a műhavat és a rénszarvasos pulóvereket. A nemzetközi áruházláncoknak köszönhetően egyre hamarabb érkezik a karácsonyi hangulat a boltokba. És valóban, aki augusztus végén is betévedt egy-egy hipermarketbe, már találkozhatott az első gömbökkel és csillogó égősorokkal. Halottak napjára persze kapható mécses és koszorú, de az üzletláncok többségének hangulatát egyértelműen a karácsonyi díszek uralják. A kínálat nem aprócska polcokon lapul, hanem komplett sorok és szigetek várják a vásárlót az ünnepi előkészületekhez, ahogyan azt alábbi galériánkban is láthatják.
Jót tesz a lelkünknek?
De talán, mint mindennek, ennek is van magyarázata. Az ünnepi dekoráció – legyen szó a csillogó gömbökről vagy az első adventi gyertyákról – dopamint szabadít fel, és képes feldobni a hangulatot a hirtelen beköszöntő korai sötétedés ellen. Miután az óraátállítás miatt október végétől jóval korábban esteledik, az emberek hajlamosabbak befordulni vagy lehangolódni. A fények, a színek és az ismerős dallamok viszont segítenek tartani a jókedvet, akár hónapokkal karácsony előtt is.
Ellepték az üzleteket a karácsonyi díszekFotók: Olvasónktól
Érdekesség, hogy az édesség-gyártók még nem tartanak lépést a trendekkel, hiszen Mikulás-figurákat még nem fedeztünk fel a polcokon, valószínűleg most gyártják azokat.
Olvasóink kiakadtak: túl korán jön a karácsony!
Ugyanakkor sokan nyomasztónak érzik a korai készülődésre biztatást. A karácsony elvileg a szeretetről, családról és meghittségről szól, de már ősszel elkezdünk rajta stresszelni, ajándékot vadászni, dekorációt tervezni. A szirupos romkomok, az unásig ismételt slágerek és az akciós bejgli ígérete egyeseknek inkább idegölő, mint hangulatemelő. Megkérdeztük a boon.hu olvasóit, mit gondolnak a jelenségről. A hozzászólások között ilyen és ehhez hasonló véleményeket találtunk:
Borzasztó! Még csak ősz van! Így is rohan az idő!
Szerintem már húsvéti nyuszi is lehetne.
Jól mennek a halottak napi mécsesekhez.
Az angolszász országokban már évtizedek óta jellemző, hogy Halloween után szinte azonnal jön a karácsony, és november elején már teljes pompájában díszelegnek az áruházak – sőt, gyakran az otthonok is. Úgy tűnik, mi is kezdetét vettük annak a korszaknak, amikor a nyár végével nem csak az iskolakezdés, hanem a karácsonyi díszek is elkerülhetetlenül beköszöntenek. A kérdés csak az, hogy a magyar vásárlók hozzászoknak-e ehhez az új ritmushoz, vagy évről évre egyre hangosabban panaszkodnak majd a „nyári karácsony” miatt. Mindenesetre ha most Mariah Carey nagy klasszikusa szól a fejében, azért elnézést kérünk!
