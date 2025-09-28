Halottak napjára még nem annyira, de a karácsonyra már készülünk?

Napfény, rövidnadrág, fagyi, és mellette hópihés gömb, csillogó girland és színpompás karácsonyfadíszek. Mintha valaki előretekert volna a naptárban. Szeptember utolsó napjait éljük, de az üzletek polcain már beköszöntött a december. A karácsonyi díszek nemhogy előbb érkeztek, hanem szinte berobbantak, így egyetlen vásárló sem ússza meg a csillagszóró-hópehely kombót a nagybevásárlás során.

A karácsonyi díszek már ellepték a miskolci üzleteket is

Forrás: Olvasónktól

Karácsonyi díszek már a nyár végén?

Pár éve még novemberig biztosan vártunk a karácsonyi hangulattal. Mindenszentek és Halottak napja után kezdődött csak az ünnepi szezon, a csillogás, a Mikulások és a fenyőillat. Most viszont úgy tűnik, már szeptember közepén kerülgethetjük a műhavat és a rénszarvasos pulóvereket. A nemzetközi áruházláncoknak köszönhetően egyre hamarabb érkezik a karácsonyi hangulat a boltokba. És valóban, aki augusztus végén is betévedt egy-egy hipermarketbe, már találkozhatott az első gömbökkel és csillogó égősorokkal. Halottak napjára persze kapható mécses és koszorú, de az üzletláncok többségének hangulatát egyértelműen a karácsonyi díszek uralják. A kínálat nem aprócska polcokon lapul, hanem komplett sorok és szigetek várják a vásárlót az ünnepi előkészületekhez, ahogyan azt alábbi galériánkban is láthatják.

Jót tesz a lelkünknek?

De talán, mint mindennek, ennek is van magyarázata. Az ünnepi dekoráció – legyen szó a csillogó gömbökről vagy az első adventi gyertyákról – dopamint szabadít fel, és képes feldobni a hangulatot a hirtelen beköszöntő korai sötétedés ellen. Miután az óraátállítás miatt október végétől jóval korábban esteledik, az emberek hajlamosabbak befordulni vagy lehangolódni. A fények, a színek és az ismerős dallamok viszont segítenek tartani a jókedvet, akár hónapokkal karácsony előtt is.