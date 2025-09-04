1 órája
Kapu Tibor és Farkas Bertalan is Miskolcon „landol”
Farkas Bertalan és Kapu Tibor is központi szerepet kap a miskolci csillagvizsgáló szeptember 5-i programján. Kapu Tibor és Farkas Bertalan mellett Simonyi Károly történetét is bemutatják a különleges esten.
Kapu Tiborról szeretne többet tudni? Irány a Csillagparty!
Bárki közelebb kerülhet az űr titkaihoz szeptember 5-én, pénteken Miskolcon. A Dr. Szabó Gyula Bemutató Csillagvizsgáló havi rendes Csillagpartyján Győrfi László tart előadást „Egy pilóta, egy szoftverfejlesztő és egy mérnök: három különböző életút, egy közös cél – eljutni az űrbe” címmel. Az este során a közönség három magyar űrhajós – Farkas Bertalan, Simonyi Károly és Kapu Tibor – történetét ismerheti meg.
Kapu Tibor is a történet része lett
Farkas Bertalan űrutazása után 45 évvel a közelmúltban újabb magyar hódította meg az űrt. Kapu Tibor mérnök, a HUNOR – Magyar Űrhajós Program kiválasztottja a hazai űrkutatás új generációját képviseli.
Az előadás után – szokás szerint derült idő esetén – távcsöves bemutatót tartanak a csillagvizsgáló munkatársai. A látogatók nemcsak az égbolt különleges objektumait figyelhetik meg, hanem lehetőségük lesz okostelefonon keresztül fotót is készíteni a látványról. Az ehhez szükséges adaptert a helyszínen biztosítják.
