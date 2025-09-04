szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

22°
+31
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csillagparty

1 órája

Kapu Tibor és Farkas Bertalan is Miskolcon „landol”

Címkék#Miskolc#Kapu Tibor#űrhajós#csillagvizsgáló#Farkas Bertalan

Farkas Bertalan és Kapu Tibor is központi szerepet kap a miskolci csillagvizsgáló szeptember 5-i programján. Kapu Tibor és Farkas Bertalan mellett Simonyi Károly történetét is bemutatják a különleges esten.

Boon.hu
Kapu Tibor és Farkas Bertalan is Miskolcon „landol”

Kapu Tiborról szeretne többet tudni? Irány a Csillagparty!

Forrás: Facebook/HUNOR – Magyar Űrhajós Program oldala

Bárki közelebb kerülhet az űr titkaihoz szeptember 5-én, pénteken Miskolcon. A Dr. Szabó Gyula Bemutató Csillagvizsgáló havi rendes Csillagpartyján Győrfi László tart előadást „Egy pilóta, egy szoftverfejlesztő és egy mérnök: három különböző életút, egy közös cél – eljutni az űrbe” címmel. Az este során a közönség három magyar űrhajós – Farkas Bertalan, Simonyi Károly és Kapu Tibor – történetét ismerheti meg.

Kapu Tibor sztorija is Miskolcon landol
A magyar űrhajósok, Farkas, Simonyi és Kapu Tibor története lesz a szeptemberi Csillagparty témája
Forrás: Dr. Szabó Gyula Bemutató Csillagvizsgáló

Kapu Tibor is a történet része lett

Farkas Bertalan űrutazása után 45 évvel a közelmúltban újabb magyar hódította meg az űrt. Kapu Tibor mérnök, a HUNOR – Magyar Űrhajós Program kiválasztottja a hazai űrkutatás új generációját képviseli.

Az előadás után – szokás szerint derült idő esetén – távcsöves bemutatót tartanak a csillagvizsgáló munkatársai. A látogatók nemcsak az égbolt különleges objektumait figyelhetik meg, hanem lehetőségük lesz okostelefonon keresztül fotót is készíteni a látványról. Az ehhez szükséges adaptert a helyszínen biztosítják.

Miskolc és a térség további izgalmas programjaiért kövesse a boon.hu-t!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu