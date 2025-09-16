szeptember 16., kedd

Fejlesztés

1 órája

Modern kamionparkoló épül ebben az abaúji városban!

Látványterveken mutatták meg hogyan fog kinézni. A kamionparkoló mellé zuhanyzót és konyhát is biztosítanak.

Modern kamionparkoló épül ebben az abaúji városban!

Hamarosan a modern kamionparkolóban pihenhetnek az Encsen átutazó, vagy oda tartó fuvarozók

Forrás: MW

Encs város polgármestere jelentette be a jó hírt közösségi média oldalán. A konkrét fejlesztésre azért van szükség, mert a városvezetés szeretné megszüntetni a gyűjtőutakon rendszeresen itt-ott parkoló teherautók látványát, emellett óvnák, védenék a felújított utak épségét is. A kamionparkoló minden pihenéshez szükséges kényelmi igényt kielégít majd. A tervezett helyszín az Agrárcenter telephelyével szemben lesz, ahol korábban kiépítették a vasúti átjárót és az új utat.

kamionparkoló
Az encsi kamionparkoló látványterve Forrás: Facebook/Mikola Gergely

A kamionparkoló mellett szociális épület is lesz

Mikola Gergely, Encs város polgármestere büszkén jelentette be, hogy megoldják a városban itt-ott parkoló kamionok helyzetét – új kamionparkoló és szociális épület készül a fuvarozók számára is.

– A napokban újabb kivitelezési szerződést írtunk alá, a LASPED Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Kft. nettó 120,3 millió forint értékben épít a Baross Gábor úton egy személyautóknak és kamionok számára fenntartott parkolót, hozzá tartozó szociális épülettel. A projekt során a célunk az, hogy a város lakóövezetében, gyűjtőútjain parkoló kamionokat biztonságos körülmények között helyezzük el, "javítva" ezáltal a lakókörnyezetünket és a felújított útjaink épségét – fogalmaz a polgármester.

Zuhanyzási és egyéb szociális lehetőségeket is biztosítanak, lesz mosdó és konyha is, amit a fuvarozásban részt vevő munkatársak vehetnek birtokba elkészültük után. A kivitelezés munkálatai várhatóan 2026. nyár elején fejeződnek be. Mikola Gergely a bejegyzésben a látványterveket is megosztotta.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

