Modern kamionparkoló épül ebben az abaúji városban!

Encs város polgármestere jelentette be a jó hírt közösségi média oldalán. A konkrét fejlesztésre azért van szükség, mert a városvezetés szeretné megszüntetni a gyűjtőutakon rendszeresen itt-ott parkoló teherautók látványát, emellett óvnák, védenék a felújított utak épségét is. A kamionparkoló minden pihenéshez szükséges kényelmi igényt kielégít majd. A tervezett helyszín az Agrárcenter telephelyével szemben lesz, ahol korábban kiépítették a vasúti átjárót és az új utat.

Az encsi kamionparkoló látványterve Forrás: Facebook/Mikola Gergely

A kamionparkoló mellett szociális épület is lesz

Mikola Gergely, Encs város polgármestere büszkén jelentette be, hogy megoldják a városban itt-ott parkoló kamionok helyzetét – új kamionparkoló és szociális épület készül a fuvarozók számára is.

– A napokban újabb kivitelezési szerződést írtunk alá, a LASPED Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Kft. nettó 120,3 millió forint értékben épít a Baross Gábor úton egy személyautóknak és kamionok számára fenntartott parkolót, hozzá tartozó szociális épülettel. A projekt során a célunk az, hogy a város lakóövezetében, gyűjtőútjain parkoló kamionokat biztonságos körülmények között helyezzük el, "javítva" ezáltal a lakókörnyezetünket és a felújított útjaink épségét – fogalmaz a polgármester.