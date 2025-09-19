2 órája
Sulyok Tamás köztársasági elnök Sárospatakon találkozott a vármegye jogászaival (fotók, videó)
Nemcsak találkozás, hanem jövőkép formálás is volt a kerekasztal beszélgetésen. Szakmai eseményen találkozott a köztársasági elnök a jogász társadalom képviselőivel.
Közös fénykép a kerekasztal beszélgetés után
Fotó: Vajda János
Szeptember 19-én, Sárospatakon, a Rákóczi Vár történelmi falai között zajlott a köztársasági elnök által útjára indított programsorozat harmadik állomása. E különleges helyszín nemcsak gyönyörű, hanem szimbolikus is, ezért méltó környezet volt a találkozóra. A beszélgetés célja az volt, hogy a jogászok közösen gondolkodjanak hivatásuk jelenéről, jövőjéről és miként erősíthetik a jogállamot, valamint szolgálhatják hatékonyabban a magyar társadalmat.
A város vezetőivel találkoztak a nyugdíjas szervezetek Miskolcon
A jogásztalálkozón
Sulyok Tamás köztársasági elnök találkozott az Észak-magyarországi régió jogásztársadalmának képviselőivel: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád vármegye jogászi hivatásrendjeinek képviselőivel.
A kerekasztal-beszélgetés során megvitatták a vidéki jogászság helyzetét, szerepét, kihívásait és jövőjét, külön hangsúlyt fektetve arra, hogy a magyar jogász hivatás nemcsak a nagyvárosokban létezik, hanem mély gyökerekkel bír vidéken is.
A vidéki jogászság jelentősége
dr. Farkas Szabolcs, Sárospatak polgármestere megtiszteltetésnek és felelősségnek vette azt, hogy maga a köztársasági elnök választotta ki ezt a helyszínt.
A jogász hivatás közösségi dimenziója különösen fontos most, hiszen, amikor együtt gondolkodunk, az nemcsak találkozás, hanem jövőképformálás is
– mondta a polgármester.
Sulyok Tamás kijelentette: a magyar jogászságnak vidéken van az igazi gyökere, és ezt a történelem is alátámasztja. A vidéki jogászok – akik ott élnek és dolgoznak – fontos szerepet tölthetnek be a jogi kultúra fenntartásában és fejlesztésében.
Jogásztalálkozó SárospatakonFotók: Vajda János
Az államfő maga is vidéki jogásznak tarja magát, ami tovább erősíti annak üzenetét, hogy a jogásztársadalom nem csak Budapestre koncentrálódik.
Az elnök hangsúlyozta:
A vármegyékben fejlődött ki a jogász szakma, ahol tér volt a magyar nyelvű jogászi munkának.
boon.hu video
