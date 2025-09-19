Sulyok Tamás köztársasági elnök Sárospatakon találkozott a vármegye jogászaival (fotók, videó)

A jogásztalálkozón

Sulyok Tamás köztársasági elnök találkozott az Észak-magyarországi régió jogásztársadalmának képviselőivel: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád vármegye jogászi hivatásrendjeinek képviselőivel.

A kerekasztal-beszélgetés során megvitatták a vidéki jogászság helyzetét, szerepét, kihívásait és jövőjét, külön hangsúlyt fektetve arra, hogy a magyar jogász hivatás nemcsak a nagyvárosokban létezik, hanem mély gyökerekkel bír vidéken is.

A vidéki jogászság jelentősége

dr. Farkas Szabolcs, Sárospatak polgármestere megtiszteltetésnek és felelősségnek vette azt, hogy maga a köztársasági elnök választotta ki ezt a helyszínt.

A jogász hivatás közösségi dimenziója különösen fontos most, hiszen, amikor együtt gondolkodunk, az nemcsak találkozás, hanem jövőképformálás is

– mondta a polgármester.

Sulyok Tamás kijelentette: a magyar jogászságnak vidéken van az igazi gyökere, és ezt a történelem is alátámasztja. A vidéki jogászok – akik ott élnek és dolgoznak – fontos szerepet tölthetnek be a jogi kultúra fenntartásában és fejlesztésében.