2 órája

Sulyok Tamás köztársasági elnök Sárospatakon találkozott a vármegye jogászaival (fotók, videó)

Nemcsak találkozás, hanem jövőkép formálás is volt a kerekasztal beszélgetésen. Szakmai eseményen találkozott a köztársasági elnök a jogász társadalom képviselőivel.

Sulyok Tamás köztársasági elnök Sárospatakon találkozott a vármegye jogászaival (fotók, videó)

Közös fénykép a kerekasztal beszélgetés után

Fotó: Vajda János

Szeptember 19-én, Sárospatakon, a Rákóczi Vár történelmi falai között zajlott a köztársasági elnök által útjára indított programsorozat harmadik állomása. E különleges helyszín nemcsak gyönyörű, hanem szimbolikus is, ezért méltó környezet volt a találkozóra. A beszélgetés célja az volt, hogy a jogászok közösen gondolkodjanak hivatásuk jelenéről, jövőjéről és miként erősíthetik a jogállamot, valamint szolgálhatják hatékonyabban a magyar társadalmat.

Jogásztalálkozót tartottak Sárospatakon
Jogásztalálkozót tartottak Sárospatakon
Fotó: Vajda János

A jogásztalálkozón

Sulyok Tamás köztársasági elnök találkozott az Észak-magyarországi régió jogásztársadalmának képviselőivel: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád vármegye jogászi hivatásrendjeinek képviselőivel.

 A kerekasztal-beszélgetés során megvitatták a vidéki jogászság helyzetét, szerepét, kihívásait és jövőjét, külön hangsúlyt fektetve arra, hogy a magyar jogász hivatás nemcsak a nagyvárosokban létezik, hanem mély gyökerekkel bír vidéken is.

A vidéki jogászság jelentősége

dr. Farkas Szabolcs, Sárospatak polgármestere megtiszteltetésnek és felelősségnek vette azt, hogy maga a köztársasági elnök választotta ki ezt a helyszínt.

A jogász hivatás közösségi dimenziója különösen fontos most, hiszen, amikor együtt gondolkodunk, az nemcsak találkozás, hanem jövőképformálás is 

– mondta a polgármester.

Sulyok Tamás kijelentette: a magyar jogászságnak vidéken van az igazi gyökere, és ezt a történelem is alátámasztja. A vidéki jogászok – akik ott élnek és dolgoznak – fontos szerepet tölthetnek be a jogi kultúra fenntartásában és fejlesztésében.

Jogásztalálkozó Sárospatakon

Fotók: Vajda János

Az államfő maga is vidéki jogásznak tarja magát, ami tovább erősíti annak üzenetét, hogy a jogásztársadalom nem csak Budapestre koncentrálódik.

Az elnök hangsúlyozta:

A vármegyékben fejlődött ki a jogász szakma, ahol tér volt a magyar nyelvű jogászi munkának.

 

