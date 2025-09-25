Miért maradnak sokan Borsodban, amikor mások menekülnek? – Helyiek vallomásai

Természetközeliség és nyugalom

Többen is kiemelték, hogy a régió egyik legnagyobb vonzereje a Bükk és a Zemplén közelsége.

Miskolc környéke és adottságai nagyon jók, hegyek, tavak, barlangfürdő, van minden a közelben

– írja egy hozzászóló.

Más pedig így fogalmazott:

Bükk, Zemplén 20-40 perc, Szlovákia meg a Tátra csak egy köpésre. A világ legszebb helye. Mi kell még?

A természetjárás, a túrázás, a kerékpározás vagy a vízparti pihenés valóban olyan életminőséget kínál, amit nagyvárosban nehéz megtalálni.

Sztereotípiák és valóság

Sokan sérelmezik, hogy Borsod gyakran kerül elő negatív példaként.

"Ez a 'fuj Borsod, haha' mentalitás kicsit nevetséges, mert az ország 80 százaléka ugyanilyen” – jegyezte meg egy helyi.

Egy másik hozzászóló hangsúlyozta:

"Nagyon sok a sztereotípia is Borsodról. Nem fognak az utcán megkéselni, ha nem kötsz bele senkibe.”

Kihívások: munka és infrastruktúra

Az optimizmus mellett sokan nyíltan beszélnek a nehézségekről is. A leggyakrabban a munkahelyek hiánya és az alacsony fizetések kerültek elő.

Nem mondom, hogy szeretek itt élni, de azt se, hogy nem szeretek. De tervben van a költözés

– vallotta be egy felhasználó.

Más inkább nosztalgiával tekint vissza:

Borsod gyönyörű, de ha ott maradtam volna, nem kaptam volna olyan lehetőségeket, mint Pesten. Miskolc infrastruktúrája fejlődhetne még

Borsod szíve: az emberek

A táj szépsége mellett a közösségi élmények is meghatározóak. Egy Miskolcról elszármazott így emlékszik vissza:

Fiatalon rengeteget túráztunk, az egész megyét úgy ismerem, mint a tenyeremet. Most másutt élek, de havonta visszatérek. Nekem Borsod benne van a top2-ben.

Egy tősgyökeres miskolci hozzátette:

Budapesten nőként jobban féltem este, mint itt. Közel sem olyan rossz Miskolc, mint amilyen kép él róla.

Tehát miért jó Borsodban élni? Jó-e egyáltalán?

Borsod megye kettőssége jól látszik a hozzászólásokból: a gyönyörű táj, a kedves emberek és az élhető környezet sokakat vonz és marasztal, ugyanakkor a munkahelyek hiánya, az infrastruktúra problémái és a szegénység sokakat elüldöz.

Egy biztos: akik kötődnek a térséghez, azok számára Borsod mindig az "otthon" marad – hibáival és szépségeivel együtt.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.