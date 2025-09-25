2 órája
Miért maradnak sokan Borsodban, amikor mások menekülnek? – Helyiek vallomásai
Érdemes a neten körülnézni néha, mert az emberek őszintén elmondják véleményüket. Sokszínű, olykor meghökkentő vallomások jönnek arról, hogy miért jó Borsodban élni.
Jó Borsodban élni: Ilyen látképben sok helyen gyönyörködhetünk Borsod-Abaúj-Zemplén területén
Borsod megye neve gyakran negatív sztereotípiákkal fonódik össze, pedig a valóság ennél sokkal árnyaltabb. Egy népszerű Reddit-beszélgetésben helyiek és korábban ott élők osztották meg tapasztalataikat arról, miért szerethető mégis a régió, vagy miért is jó Borsodban élni. A véleményekből kirajzolódik: a táj szépsége, a közösség és az életminőség számos előnyt tartogat, még ha a munkahelyek hiánya sokakat el is sodor a környékről.
„Aranyélet” a Zemplénben
Egy kisvárosi jogász így írta le helyzetét:
Zemplén: Jó végzettséggel aranyélet, a konkurens munkavállalók Budapestre költöztek, csak én maradtam.
Ez jól mutatja, hogy bizonyos szakterületeken a helyben maradás még előnyt is jelenthet, hiszen kevesebb a verseny.
Ezt a cikket borsodi nyelvjárásban írtuk – Te érted, miről van szó?
Természetközeliség és nyugalom
Többen is kiemelték, hogy a régió egyik legnagyobb vonzereje a Bükk és a Zemplén közelsége.
Miskolc környéke és adottságai nagyon jók, hegyek, tavak, barlangfürdő, van minden a közelben
– írja egy hozzászóló.
Más pedig így fogalmazott:
Bükk, Zemplén 20-40 perc, Szlovákia meg a Tátra csak egy köpésre. A világ legszebb helye. Mi kell még?
A természetjárás, a túrázás, a kerékpározás vagy a vízparti pihenés valóban olyan életminőséget kínál, amit nagyvárosban nehéz megtalálni.
Sztereotípiák és valóság
Sokan sérelmezik, hogy Borsod gyakran kerül elő negatív példaként.
- "Ez a 'fuj Borsod, haha' mentalitás kicsit nevetséges, mert az ország 80 százaléka ugyanilyen” – jegyezte meg egy helyi.
Egy másik hozzászóló hangsúlyozta:
- "Nagyon sok a sztereotípia is Borsodról. Nem fognak az utcán megkéselni, ha nem kötsz bele senkibe.”
Kihívások: munka és infrastruktúra
Az optimizmus mellett sokan nyíltan beszélnek a nehézségekről is. A leggyakrabban a munkahelyek hiánya és az alacsony fizetések kerültek elő.
Nem mondom, hogy szeretek itt élni, de azt se, hogy nem szeretek. De tervben van a költözés
– vallotta be egy felhasználó.
Más inkább nosztalgiával tekint vissza:
Borsod gyönyörű, de ha ott maradtam volna, nem kaptam volna olyan lehetőségeket, mint Pesten. Miskolc infrastruktúrája fejlődhetne még
Borsod szíve: az emberek
A táj szépsége mellett a közösségi élmények is meghatározóak. Egy Miskolcról elszármazott így emlékszik vissza:
Fiatalon rengeteget túráztunk, az egész megyét úgy ismerem, mint a tenyeremet. Most másutt élek, de havonta visszatérek. Nekem Borsod benne van a top2-ben.
Egy tősgyökeres miskolci hozzátette:
Budapesten nőként jobban féltem este, mint itt. Közel sem olyan rossz Miskolc, mint amilyen kép él róla.
Tehát miért jó Borsodban élni? Jó-e egyáltalán?
Borsod megye kettőssége jól látszik a hozzászólásokból: a gyönyörű táj, a kedves emberek és az élhető környezet sokakat vonz és marasztal, ugyanakkor a munkahelyek hiánya, az infrastruktúra problémái és a szegénység sokakat elüldöz.
Egy biztos: akik kötődnek a térséghez, azok számára Borsod mindig az "otthon" marad – hibáival és szépségeivel együtt.
