Ezt azonnal tedd meg, ha elveri a jég az autód

Jégkár esetén két dolgot fontos tudni

Az első, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást (kgfb) nem erre találták ki, ugyanis az csak akkor nyújt fedezetet, ha a káresetet egy jármű okozza egy másiknak. A kgfb természeti kár esetén még akkor sem fizet, ha egy közterületen lévő fa dől az autóra – írja a totalcar.hu.

A másik, hogy viszont van olyan biztosítás, ami fedezi a jégkárt is.

Létezik csak kifejezetten jégkárra vonatkozó casco. Ha valaki csak erre a fajta kárra szeretne biztosítást, akkor választhat ilyet (viszont nem minden biztosítónál) és ez persze jelentősen olcsóbb, mint a teljes casco

– mondta Tóth Róbert, a Bázisalkusz Kft. vezetője.

Dokumentáljuk a károkat

A vihar elvonulta után készítsünk fényképeket és videót az autó sérüléseiről minél több szögből. Ezekre szükség lesz a biztosítónál, és bizonyítékként szolgálnak arra az esetre, ha később vitás helyzet alakulna ki.

Egy esetben térítenek casco nélkül

Még ha nincs is megfelelő casco biztosításunk, fakidőlésnél mégiscsak van egy kis esély a kártérítésre. Ha bizonyítható az, hogy a fa beteg volt vagy nem gondoskodott róla megfelelően az útkezelő, akkor egy másik résztvevője is van a káresetnek, tehát van felelős, így járhat a kártérítés.