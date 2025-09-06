2 órája
Ezt azonnal tedd meg, ha elveri a jég az autód
A szélsőséges időjárás jégesővel is járhat. Jégkár esetén a legtöbb autós hoppon marad, ezért jobb a kellő tájékozottság.
Az utóbbi években Magyarországon, így Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is egyre gyakoribbak a heves zivatarok és a hirtelen érkező jégviharok. A jégeső nemcsak a termést, de az autósok pénztárcáját is alaposan megterhelheti. Egy komolyabb jégkár akár betört szélvédővel, hatalmas kráterekkel is járhat.
Első a biztonság
Ha az autóban vagyunk, amikor jégverés ér, akkor a legfontosabb, hogy biztonságos helyre húzódjunk. Lehetőleg fedett helyre, például egy benzinkútra, mélygarázsba vagy akár aluljáróba, ha az szabályosan megközelíthető.
Ha ez nem lehetséges, álljunk meg az út szélén és ne próbáljunk vezetés közben manőverezni a jégdarabok között.
Jégkár esetén két dolgot fontos tudni
Az első, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást (kgfb) nem erre találták ki, ugyanis az csak akkor nyújt fedezetet, ha a káresetet egy jármű okozza egy másiknak. A kgfb természeti kár esetén még akkor sem fizet, ha egy közterületen lévő fa dől az autóra – írja a totalcar.hu.
A másik, hogy viszont van olyan biztosítás, ami fedezi a jégkárt is.
Létezik csak kifejezetten jégkárra vonatkozó casco. Ha valaki csak erre a fajta kárra szeretne biztosítást, akkor választhat ilyet (viszont nem minden biztosítónál) és ez persze jelentősen olcsóbb, mint a teljes casco
– mondta Tóth Róbert, a Bázisalkusz Kft. vezetője.
Dokumentáljuk a károkat
A vihar elvonulta után készítsünk fényképeket és videót az autó sérüléseiről minél több szögből. Ezekre szükség lesz a biztosítónál, és bizonyítékként szolgálnak arra az esetre, ha később vitás helyzet alakulna ki.
Egy esetben térítenek casco nélkül
Még ha nincs is megfelelő casco biztosításunk, fakidőlésnél mégiscsak van egy kis esély a kártérítésre. Ha bizonyítható az, hogy a fa beteg volt vagy nem gondoskodott róla megfelelően az útkezelő, akkor egy másik résztvevője is van a káresetnek, tehát van felelős, így járhat a kártérítés.
