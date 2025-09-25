Megdöbbentő adatok: több betegség egyszerre támad, tombol a járvány Borsodban?

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) minden héten közzéteszi az aktuális járványügyi adatokat. A legutóbbi adatok szerint az elmúlt három héten több fertőzés is egyszerre mozdult el. Bár hivatalosan még nem nyilvánították járvánnyá, a fertőzések számának növekedése aggasztó.

Nincs járvány Ongán, de július óta igyekeznek megfékezni a hepatitis A terjedését a borsodi városban

Fotó: Takács Joci

Az elmúlt három hét járványügyi adatai Borsodban

Borsod-Abaúj-Zemplénben a hepatitis infectiosa eseteinek száma a 35. heti hatról a 37. hétre tizenháromra nőtt.

Eközben a hepatitis A a 35. heti hat esetről a 36. héten ötre esett, majd a 37. héten tízre ugrott vissza.

A salmonellosis a 35. heti négy esetről előbb kettőre csökkent, aztán nyolcra emelkedett. A rotavírus-gastroenteritis a 35. heti hét esetről a 36. héten tizenkettőre tetőzött, majd a 37. héten újra hétre esett vissza. A campylobacteriosis kilencről kilencre stagnált, majd háromra csökkent. Ezek a számok egyértelműen mutatják, hogy a járvány Borsodban több fronton is egyszerre zajlik. A legnagyobb aggodalmat tehát a hepatitis A, vagyis a fertőző sárgaság okozza.