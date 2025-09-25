38 perce
Megdöbbentő adatok: több betegség egyszerre támad, tombol a járvány Borsodban?
Az elmúlt hetekben látványosan emelkedtek a fertőzésszámok Borsod-Abaúj-Zemplénben. Bár hivatalosan még nem minősítették annak, sokan már járványtól tartanak, hiszen a hepatitis A csak a jéghegy csúcsa. A hepatitis infectiosa, a salmonella és a rotavírus is erős jelenlétet mutat.
Ongán kezdődött, de már több borsodi településen, sőt, országszerte felbukkant a hepatitis A
Fotó: Takács Joci
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) minden héten közzéteszi az aktuális járványügyi adatokat. A legutóbbi adatok szerint az elmúlt három héten több fertőzés is egyszerre mozdult el. Bár hivatalosan még nem nyilvánították járvánnyá, a fertőzések számának növekedése aggasztó.
Az elmúlt három hét járványügyi adatai Borsodban
Borsod-Abaúj-Zemplénben a hepatitis infectiosa eseteinek száma a 35. heti hatról a 37. hétre tizenháromra nőtt.
Eközben a hepatitis A a 35. heti hat esetről a 36. héten ötre esett, majd a 37. héten tízre ugrott vissza.
A salmonellosis a 35. heti négy esetről előbb kettőre csökkent, aztán nyolcra emelkedett. A rotavírus-gastroenteritis a 35. heti hét esetről a 36. héten tizenkettőre tetőzött, majd a 37. héten újra hétre esett vissza. A campylobacteriosis kilencről kilencre stagnált, majd háromra csökkent. Ezek a számok egyértelműen mutatják, hogy a járvány Borsodban több fronton is egyszerre zajlik. A legnagyobb aggodalmat tehát a hepatitis A, vagyis a fertőző sárgaság okozza.
Továbbra is terjed a vírus, kitálalt az ongai polgármester
Ongán hivatalosan nincs Hepatitis A járvány, de még mindig vannak fertőzöttek
A számok mögött konkrét helyi történetek állnak. Ongán július végétől felfutó hepatitis A-helyzet alakult ki. Szeptember elején polgármesteri tájékoztatás szerint a településen már közel 30 igazolt fertőzöttet tartottak nyilván, több száz kontaktszemélyt oltottak, és a Bársonyos Óvoda és Bölcsőde Hunyadi úti telephelyének mind az öt csoportja érintett volt. Az érintett gyermekek és dolgozók 30 napig nem léphetnek be, miközben – a hivatalos álláspont szerint – az intézményt nem zárták be formálisan, azaz a nem kontaktszemélyek és az oltottak járhatnak. Mindez jól mutatja, hogy a járvány Borsodban intézményi szinten is érezteti a hatását.
Nem egyetlen település érintett
Fontos kiemelni, hogy a hepatitis A nemcsak Ongán jelenik meg, hanem a környező településeken is megjelent, és országosan is folyamatosan regisztrálnak új eseteket. Országos szinten a 36. héten 50, a 37. héten 45 hepatitis A-esetet jelentettek. Ez azt jelzi, hogy a Borsodban tapasztalt helyzet nem elszigetelt, hanem egy szélesebb trend része. Dr. Trizsi Zalán, Onga polgármesterének legutóbbi közleménye szerint a helyzetet a hatóságok nem minősítették járvánnyá. A helyi vezetés fertőtlenítőpontokat állított fel, rendezvényeket mondott le, és folyamatosan egyeztet a népegészségügyi szakigazgatási szervvel.
