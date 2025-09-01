Durva, hányszor kellett közbelépnie a rendőrnek a miskolci iskola előtt - fotók, videó

A buszon a suli felé a szülők még átveszik a láthatóan alsó tagozatos kislánnyal, hogy az első emeleten, a 113-as tanterembe kell menni. Az iskolatáska makulátlan állapotban, valószínűleg újat vásároltak erre a tanévre. Az utasok és főleg a diákok száma érezhetően megemelkedett a tömegközlekedési eszközökön a reggeli órákban, az iskolakezdés első napján. Ami szintén intenzívebb, az a forgalom és az emiatt kirendelt rendőri jelenlét és forgalomirányítás. Az okokról kérdeztük az illetékeseket.

Rendőr segítette a gyalogosok átkelését a forgalmas Soltész Nagy Kálmán úton az iskolakezdés napján Miskolcon

Fotó: BJÁ

Dzsupin Levente rendőr őrnagy a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola előtti helyszínen tájékoztatott arról, hogy a mostani gyakorlat az elmúlt néhány évben alakult ki. A rendőrség és a polgárőrség közös együttműködésében egész szeptemberben jelen vannak főként az általános, de előfordul, hogy középiskolák környékén is. A cél a közlekedési szabályok betartatása, illetve a megnövekedett forgalomra is felhívják járművezetők és a gyalogosok figyelmét.