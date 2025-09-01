szeptember 1., hétfő

Durva, hányszor kellett közbelépnie a rendőrnek a miskolci iskola előtt - fotók, videó

Fokozott rendőri jelenlétet tapasztalhattak hétfő reggel a városiak. Az iskolakezdés okán fontos missziót teljesítenek a hatóság emberei.

Bahor-Juhász Ágnes
Durva, hányszor kellett közbelépnie a rendőrnek a miskolci iskola előtt - fotók, videó

Érezhető az iskolakezdés miatt megnövekedett forgalom az úton és a járdán is

Fotó: BJÁ

A buszon a suli felé a szülők még átveszik a láthatóan alsó tagozatos kislánnyal, hogy az első emeleten, a 113-as tanterembe kell menni. Az iskolatáska makulátlan állapotban, valószínűleg újat vásároltak erre a tanévre. Az utasok és főleg a diákok száma érezhetően megemelkedett a tömegközlekedési eszközökön a reggeli órákban, az iskolakezdés első napján. Ami szintén intenzívebb, az a forgalom és az emiatt kirendelt rendőri jelenlét és forgalomirányítás. Az okokról kérdeztük az illetékeseket.

iskolakezdés és rendőri forgalomirányítás az általános iskola előtt
Rendőr segítette a gyalogosok átkelését a forgalmas Soltész Nagy Kálmán úton az iskolakezdés napján Miskolcon 
Fotó: BJÁ

Dzsupin Levente rendőr őrnagy a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola előtti helyszínen tájékoztatott arról, hogy a mostani gyakorlat az elmúlt néhány évben alakult ki. A rendőrség és a polgárőrség közös együttműködésében egész szeptemberben jelen vannak főként az általános, de előfordul, hogy középiskolák környékén is. A cél a közlekedési szabályok betartatása, illetve a megnövekedett forgalomra is felhívják járművezetők és a gyalogosok figyelmét.

Nemcsak az iskolakezdés napján segít a rendőrség

Egész szeptemberben, minden egyes nap számíthatunk rendőri jelenlétre a reggeli és a délutáni órákban a tanintézmények környékén, később pedig visszatérően, de fokozott figyelemmel ellenőrzik majd ezeket a területeket. Dzsupin Levente hangsúlyozta, hogy a szeptemberi akció azért rendkívül fontos, mert a járművezetők a nyári időszakban elszoktak attól, hogy nagyobb forgalom van az iskolák környékén, ezért figyelemfelhívó jellegű is a rendőri jelenlét. Ottlétünkkor öt percen belül legalább 6-7 alkalommal állította meg a forgalmat és segítette a gyalogosok átkelését a forgalmat irányító kolléga, amire a kimondottan nagy forgalmú Soltész Nagy Kálmán úton szükség is volt. 

Rendőrök segítenek az iskolák körül az tanévkezdés napján

Fotók: Bahor-Juhász Ágnes

Fontos a szülők segítsége is

A rendőrség felhívást is intézett a szülőkhöz és pedagógusokhoz, mi szerint tanítsák a gyermekeiket közlekedni.

  • Adott iskolák környékén mondják el a gyermekeknek, hogy hol vannak a biztonságos átkelési lehetőségek az úttesten.
  • Mutassák meg hol vannak a gyalogátkelőhelyek.
  • Mondják el, hogy a mobiltelefon használata közlekedés közben rájuk is veszélyt jelent.
  • Ugyanez vonatkozik a zene hallgatására, ami elvonja a figyelmüket a többi közlekedőről.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

