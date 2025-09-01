1 órája
Durva, hányszor kellett közbelépnie a rendőrnek a miskolci iskola előtt - fotók, videó
Fokozott rendőri jelenlétet tapasztalhattak hétfő reggel a városiak. Az iskolakezdés okán fontos missziót teljesítenek a hatóság emberei.
Érezhető az iskolakezdés miatt megnövekedett forgalom az úton és a járdán is
Fotó: BJÁ
A buszon a suli felé a szülők még átveszik a láthatóan alsó tagozatos kislánnyal, hogy az első emeleten, a 113-as tanterembe kell menni. Az iskolatáska makulátlan állapotban, valószínűleg újat vásároltak erre a tanévre. Az utasok és főleg a diákok száma érezhetően megemelkedett a tömegközlekedési eszközökön a reggeli órákban, az iskolakezdés első napján. Ami szintén intenzívebb, az a forgalom és az emiatt kirendelt rendőri jelenlét és forgalomirányítás. Az okokról kérdeztük az illetékeseket.
Dzsupin Levente rendőr őrnagy a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola előtti helyszínen tájékoztatott arról, hogy a mostani gyakorlat az elmúlt néhány évben alakult ki. A rendőrség és a polgárőrség közös együttműködésében egész szeptemberben jelen vannak főként az általános, de előfordul, hogy középiskolák környékén is. A cél a közlekedési szabályok betartatása, illetve a megnövekedett forgalomra is felhívják járművezetők és a gyalogosok figyelmét.
Zenével nyitottak tanévet a Miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnáziumban - képek
Nemcsak az iskolakezdés napján segít a rendőrség
Egész szeptemberben, minden egyes nap számíthatunk rendőri jelenlétre a reggeli és a délutáni órákban a tanintézmények környékén, később pedig visszatérően, de fokozott figyelemmel ellenőrzik majd ezeket a területeket. Dzsupin Levente hangsúlyozta, hogy a szeptemberi akció azért rendkívül fontos, mert a járművezetők a nyári időszakban elszoktak attól, hogy nagyobb forgalom van az iskolák környékén, ezért figyelemfelhívó jellegű is a rendőri jelenlét. Ottlétünkkor öt percen belül legalább 6-7 alkalommal állította meg a forgalmat és segítette a gyalogosok átkelését a forgalmat irányító kolléga, amire a kimondottan nagy forgalmú Soltész Nagy Kálmán úton szükség is volt.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Rendőrök segítenek az iskolák körül az tanévkezdés napjánFotók: Bahor-Juhász Ágnes
Fontos a szülők segítsége is
A rendőrség felhívást is intézett a szülőkhöz és pedagógusokhoz, mi szerint tanítsák a gyermekeiket közlekedni.
- Adott iskolák környékén mondják el a gyermekeknek, hogy hol vannak a biztonságos átkelési lehetőségek az úttesten.
- Mutassák meg hol vannak a gyalogátkelőhelyek.
- Mondják el, hogy a mobiltelefon használata közlekedés közben rájuk is veszélyt jelent.
- Ugyanez vonatkozik a zene hallgatására, ami elvonja a figyelmüket a többi közlekedőről.
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
Karnyújtásnyira van az „iskolakezdési pestis”: védje meg családját, mutatjuk a módszert!
Nem várt akadályok szeptember 1-jén – ezek a miskolci utcák járhatatlanok!
boon.hu video
- És azt tudja legalább, hol volt a muhi csata?... Meg fog lepődni: nem ott
- Elbúcsúztatták a nyarat Hejőcsabán - képek, videó
- Újra itt van a Vasas Napok! - A szombati is fantasztikusan telt - képek, videó
- Több százan éjszakáztak a Csanyikban + fotók, videó
- Tudja, hogy mi a miskolci Zöld Kör? Ennek örülni fognak az autósok - képekkel, videóval