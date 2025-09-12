2 órája
Iskolakezdés = veszély? - Ezt minden autósnak tudnia kellett
Szeptember elején a megnövekedett autós és gyalogos forgalom miatt sokkal óvatosabbnak kell lenni. Az iskolakezdés fokozott körültekintést igényel az utakon
A szeptember beköszöntével Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is megtelnek az iskolák élettel. Elkezdődött az új tanév, de ez az időszak nemcsak az iskolakezdésről szól, hanem a közlekedésbiztonság szempontjából is kiemelt figyelmet igényel. Jelentősen megnő ugyanis a forgalom, és sok gyerek ilyenkor találkozik először a reggeli csúcsidő sűrűjével. Fontos, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek az autósok, a biciklisek és gyalogosok egyaránt.
Ezért nő a kockázat iskolakezdéskor
Mivel jóval több a gyalogos (gyerek) az iskolák környékén reggelente és délutánonként, akik közül még sokan nem rutinosak a forgalomban, a sofőröknek még jobban oda kell figyelni, nehogy baj történjen.
A reggeli csúcsforgalom megint csak zsúfoltabb még a megszokottnál is, ezért nagyon fontos a türelem és az előre gondolkozás.
A sietség, a telefonhasználat, a fejhallgatóban közlekedő gyerekek vagy az éppen kialakuló iskolai rutin hiánya könnyen figyelmetlenségekhez vezet, ami szintén fokozottan számítani kell a forgalomban résztvevőknek.
Hogyan lehetünk óvatosabbak?
Ilyenkor a megnövekedett forgalmon kívül a gyermekek mozgására is jobban oda kell figyelni. Jobban kell ügyelni a gyalogátkelőkre, az iskolák környékére, villamos- és buszmegállók környékére. Ugyanis a gyerekek ezekkel közlekednek és ha ők meglátnak valamit, ha el kell érni a villamost/buszt vagy a barátjukat a másik oldalon, nem biztos, hogy a forgalommal fognak foglalkozni. Ráadásul nem feltétlen körültekintően kelnek át az úttesten, ami miatt veszélyes helyzetek is kialakulhatnak
– mondta Bencze Csaba, a Bencze Autósiskola tulajdonosa
Lassítsunk az iskolák környékén! Az iskolák körüli utcákban gyakran van is 30 kilométer/órás korlátozás, ami nem véletlen. Alacsonyabb sebességnél könnyebb megállni, de ami még fontosabb, észlelni, reagálni.
Különösen figyeljünk a gyalogátkelőknél! A zebránál mindig adjunk elsőbbséget a gyalogosnak, főleg a gyerekeknek, akik néha kiszámíthatatlanul mozognak a forgalomban.
A gyerekek közül sokan biciklivel, rollerrel közlekednek.
Fontos, hogy mindig számítsunk arra, hogy kevésbé ismerhetik a szabályokat. Legyünk türelmesek és mutassunk példát!
Nemcsak az autósoknak szól!
A biztonságos közlekedés nemcsak az autósok feladata. A gyalogosnak is és a forgalomban résztvevőnek ügyelni kell az óvatosságra. A KRESZ elő is írja:
A gyalogos az úttestre akkor léphet, ha meggyőződött annak veszélytelenségéről. Az úttestre váratlanul nem léphet, köteles az úttesten késedelem nélkül átmenni és tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a járművek vezetőit megzavarhatja vagy megtévesztheti.
