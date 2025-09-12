Iskolakezdés = veszély? - Ezt minden autósnak tudnia kellett

Ezért nő a kockázat iskolakezdéskor

Mivel jóval több a gyalogos (gyerek) az iskolák környékén reggelente és délutánonként, akik közül még sokan nem rutinosak a forgalomban, a sofőröknek még jobban oda kell figyelni, nehogy baj történjen.

A reggeli csúcsforgalom megint csak zsúfoltabb még a megszokottnál is, ezért nagyon fontos a türelem és az előre gondolkozás.

A sietség, a telefonhasználat, a fejhallgatóban közlekedő gyerekek vagy az éppen kialakuló iskolai rutin hiánya könnyen figyelmetlenségekhez vezet, ami szintén fokozottan számítani kell a forgalomban résztvevőknek.

Hogyan lehetünk óvatosabbak?

Ilyenkor a megnövekedett forgalmon kívül a gyermekek mozgására is jobban oda kell figyelni. Jobban kell ügyelni a gyalogátkelőkre, az iskolák környékére, villamos- és buszmegállók környékére. Ugyanis a gyerekek ezekkel közlekednek és ha ők meglátnak valamit, ha el kell érni a villamost/buszt vagy a barátjukat a másik oldalon, nem biztos, hogy a forgalommal fognak foglalkozni. Ráadásul nem feltétlen körültekintően kelnek át az úttesten, ami miatt veszélyes helyzetek is kialakulhatnak

– mondta Bencze Csaba, a Bencze Autósiskola tulajdonosa

Lassítsunk az iskolák környékén! Az iskolák körüli utcákban gyakran van is 30 kilométer/órás korlátozás, ami nem véletlen. Alacsonyabb sebességnél könnyebb megállni, de ami még fontosabb, észlelni, reagálni.

Különösen figyeljünk a gyalogátkelőknél! A zebránál mindig adjunk elsőbbséget a gyalogosnak, főleg a gyerekeknek, akik néha kiszámíthatatlanul mozognak a forgalomban.

A gyerekek közül sokan biciklivel, rollerrel közlekednek.

Fontos, hogy mindig számítsunk arra, hogy kevésbé ismerhetik a szabályokat. Legyünk türelmesek és mutassunk példát!