2 órája
Az Intercityknél holnaptól máshogy zakatol az éjszaka
Szeptember 23-tól október 11-ig éjszakánként a Szerencs – Mezőzombor szakaszon karbantartást végeznek, emiatt több kora esti, éjszakai intercity vonat helyett pótlóbusz közlekedik.
Éjjel pótlóbuszok helyettesítik az Intercityt is
Fotó: Fotó: Takács József
A Nyíregyházáról 17:08-kor Füzesabonyba, valamint a Szerencsről 18:16-kor Nyíregyházára induló személyvonattól kezdődően másnap hajnalig Nyíregyháza – Szerencs között minden vonat helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat.
Kivétel a Nyíregyházáról 17:29-kor Miskolcon át a Keleti pályaudvarra továbbinduló Tokaj InterCity (IC 656) amely még vonatként közlekedik, az eredeti megállási rendje szerint
Az InterCity vonatok pótlóbusza csak Tokajban, az eredetileg Rakamazon is megálló IC-k pótlóbusza Rakamazon is megáll.
Nyíregyházáról 17:39-kor és 18:39-kor is indulnak pótlóbuszok, melyek csak Tokajig közlekednek.
A Debrecen irányából a Nyugati pályaudvarra tartó utolsó Tokaj InterCity (IC 586) csak Nyíregyházától közlekedik.
Szerencsről 19:12-kor InterCity pótlóbusz indul Nyíregyházára, ami csatlakozik a Nyugati pályaudvarra tartó utolsó Tokaj InterCityhez.
Keleti pályaudvarról 17:25-kor másik vonatszámban is indul egy Tokaj InterCity Miskolcon át Szerencsre.
Szerencs – Nyíregyháza között IC pótlóbusszal utazhatnak, ahonnan a Püspökladányba tartó személyvonattal (6231) juthatnak el Debrecenbe.
Hajnali változások az Intercity vonalán
A Szerencsről 4:10-kor (5130), valamint 5:11-kor (5150) Nyíregyházára induló személyvonatok helyett pótlóbusz közlekedik.
A hosszabb közúti menetidő miatt a pótlóbuszok korábban, Szerencsről 3:45-kor, valamint 4:49-kor indulnak Nyíregyházára.
A Nyíregyházáról 3 órakor (5119), 3:43-kor (5159), 4:40-kor (5129) Szerencs felé induló személyvonatok helyett Nyíregyháza – Szerencs között pótlóbusz közlekedik.
A hosszabb közúti menetidő miatt a pótlóbuszok korábban, Nyíregyházáról 2:18-kor, 3:08-kor, valamint 4:10-kor indulnak, Szerencsre a megszokott menetrend szerinti időpontra érkeznek.
