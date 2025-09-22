szeptember 23., kedd

3 órája

Az Intercityknél holnaptól máshogy zakatol az éjszaka

Szeptember 23-tól október 11-ig éjszakánként a Szerencs – Mezőzombor szakaszon karbantartást végeznek, emiatt több kora esti, éjszakai intercity vonat helyett pótlóbusz közlekedik.

Éjjel pótlóbuszok helyettesítik az Intercityt is

A Nyíregyházáról 17:08-kor Füzesabonyba, valamint a Szerencsről 18:16-kor Nyíregyházára induló személyvonattól kezdődően másnap hajnalig Nyíregyháza – Szerencs között minden vonat helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat.

Nem lesz egyszerű közlekedni az Intercityn Fotó: MÁV

Kivétel a Nyíregyházáról 17:29-kor Miskolcon át a Keleti pályaudvarra továbbinduló Tokaj InterCity (IC 656) amely még vonatként közlekedik, az eredeti megállási rendje szerint

Az InterCity vonatok pótlóbusza csak Tokajban, az eredetileg Rakamazon is megálló IC-k pótlóbusza Rakamazon is megáll.

Nyíregyházáról 17:39-kor és 18:39-kor is indulnak pótlóbuszok, melyek csak Tokajig közlekednek.

A Debrecen irányából a Nyugati pályaudvarra tartó utolsó Tokaj InterCity (IC 586) csak Nyíregyházától közlekedik.

Szerencsről 19:12-kor InterCity pótlóbusz indul Nyíregyházára, ami csatlakozik a Nyugati pályaudvarra tartó utolsó Tokaj InterCityhez.

Keleti pályaudvarról 17:25-kor másik vonatszámban is indul egy Tokaj InterCity Miskolcon át Szerencsre.

Szerencs – Nyíregyháza között IC pótlóbusszal utazhatnak, ahonnan a Püspökladányba tartó személyvonattal (6231) juthatnak el Debrecenbe.

Hajnali változások az Intercity vonalán

A Szerencsről 4:10-kor (5130), valamint 5:11-kor (5150) Nyíregyházára induló személyvonatok helyett pótlóbusz közlekedik.

A hosszabb közúti menetidő miatt a pótlóbuszok korábban, Szerencsről 3:45-kor, valamint 4:49-kor indulnak Nyíregyházára.

A Nyíregyházáról 3 órakor (5119), 3:43-kor (5159), 4:40-kor (5129) Szerencs felé induló személyvonatok helyett Nyíregyháza – Szerencs között pótlóbusz közlekedik.

A hosszabb közúti menetidő miatt a pótlóbuszok korábban, Nyíregyházáról 2:18-kor, 3:08-kor, valamint 4:10-kor indulnak, Szerencsre a megszokott menetrend szerinti időpontra érkeznek.

