Most már biztos: mennie kell a prostituáltaknak a Selyemrétről!

A város egyszerűbbé és igazságosabbá teszi a családtámogatási szabályokat: ennek egyik pillére az ingyenes utazás diákoknak Miskolcon, az 1–8. évfolyamban. Ezen felül a Salkaházi Sára Programban biztosítja, hogy a támogatás a családban maradjon a jogosult halála esetén, és jövedelemarányos önkormányzati kedvezményekkel csökkenti az iskolai étkezés terheit.

Az ingyenes utazás diákoknak nagy segítség Miskolcon Forrás: MW

Tóth-Szántai József hivatalának tájékoztatása szerint az, hogy ingyenessé tették a helyi közlekedést az 1–8. évfolyamosoknak valódi családi megtakarítást és a gyerekek önállóságának erősítését jelenti: eljutnak iskolába, edzésre, szakkörre úgy, hogy ez kevesebb fuvar, kevesebb költség a szülőknek. Sok fontos kérdésről szó esett Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata pénteken tartott közgyűlésén.

A Salkaházi-támogatás a családban marad

Egy másik fontos és sokakat érintő döntés értelmében mostantól, ha a Salkaházi Sára Miskolc Program jogosultja elhunyt, a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó a halálesetet követő második hónap utolsó napjáig felveheti az egyszeri támogatást. Ez egyszerre emberi és gyakorlati segítség a váratlan kiadások idején.

A közétkeztetés területén pedig a normatív kedvezményeken felül megmarad és erősödik a jövedelemarányos, önkormányzati kedvezményrendszer, így a rászoruló miskolci családok helyben, egyértelmű jövedelemhatárok és lépcsők mentén kapnak díjcsökkentést az iskolai étkezésben.