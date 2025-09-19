szeptember 19., péntek

Döntöttek

6 órája

Most már biztos: mennie kell a prostituáltaknak a Selyemrétről!

Címkék#ingyenes utazás#diákoknál#türelmi zóna#közgyűlés#Miskolc#selyemrét

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata aktuális közgyűlésén fontos döntések születtek. Több segítség, kevesebb bürokrácia: ingyenes utazás diákoknak, méltányos Salkaházi-szabály, kedvezmények a közétkeztetésben, áttelepített türelmi zóna.

Boon.hu
"Ennyivel tartozunk egymásnak" - mennie kell a prostituáltaknak a sűrűn lakott városrészből

Forrás: MW/illusztráció

A város egyszerűbbé és igazságosabbá teszi a családtámogatási szabályokat: ennek egyik pillére az ingyenes utazás diákoknak Miskolcon, az 1–8. évfolyamban. Ezen felül a Salkaházi Sára Programban biztosítja, hogy a támogatás a családban maradjon a jogosult halála esetén, és jövedelemarányos önkormányzati kedvezményekkel csökkenti az iskolai étkezés terheit. 

ingyenes utazás diákoknak
Az ingyenes utazás diákoknak nagy segítség Miskolcon Forrás: MW

 

Tóth-Szántai József hivatalának tájékoztatása szerint az, hogy ingyenessé tették a helyi közlekedést az 1–8. évfolyamosoknak valódi családi megtakarítást és a gyerekek önállóságának erősítését jelenti: eljutnak iskolába, edzésre, szakkörre úgy, hogy ez kevesebb fuvar, kevesebb költség a szülőknek. Sok fontos kérdésről szó esett Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata pénteken tartott közgyűlésén.

A Salkaházi-támogatás a családban marad

Egy másik fontos és sokakat érintő döntés értelmében mostantól, ha a Salkaházi Sára Miskolc Program jogosultja elhunyt, a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó a halálesetet követő második hónap utolsó napjáig felveheti az egyszeri támogatást. Ez egyszerre emberi és gyakorlati segítség a váratlan kiadások idején.

A közétkeztetés területén pedig a normatív kedvezményeken felül megmarad és erősödik a jövedelemarányos, önkormányzati kedvezményrendszer, így a rászoruló miskolci családok helyben, egyértelmű jövedelemhatárok és lépcsők mentén kapnak díjcsökkentést az iskolai étkezésben.

A türelmi zóna végre távolabb kerül a lakott területektől

A közgyűlés ma korrigálta a korábbi városvezetés helytelen döntését és a türelmi zónát a Szondi György–Szinva kereszteződéstől a Fonoda utca irányába eső, 100 méteres, jól belátható és megvilágított, bejáratoktól mentes járdaszakaszra helyezte, hogy védje a városrészek nyugalmát és a közrend biztonságát.

A törvény világos: ötvenezer fő feletti településen a közterületi prostitúció folyamatos észlelése esetén a zóna kijelölése jogalkotási kötelezettség, nem politikai opció. A korábbi kijelölés sajnos nem érte el a célját, a rendőrségi tapasztalat szerint a tevékenység benyomult a sűrűn lakott Selyemrétre, rontva a biztonságérzetet.

Az új helyszín alkalmas a jelenség lokalizálására és az ellenőrizhetőségre, a zónán kívüli területek a továbbiakban védett övezetnek minősülnek, egyértelmű szabályokkal. A városvezetés álláspontja egyértelmű, a közrend nem alku tárgya, a lakóövezetek nyugalma és a családok biztonsága mindennél fontosabb. Az új rendelet egy jól belátható, megvilágított, bejáratoktól mentes szakaszt jelöl ki.

Az Y-híd folytatása és a Tiszai pályaudvar környékének rendezése is szóba került

Ha elkészül, Miskolc legnagyobb csomópontja lesz az Y-híd folytatása, értelemszerűen megnövekedett forgalommal. Az intermodeális fejlesztési csomag azonban még nem végleges, egyelőre javaslatok formájában várják a további szakmai egyeztetéseket. Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere ezen felül beszélt jövőbeli tervekről is, mint például:

  • a közbiztonság növeléséről a körzeti járatseriffek bővítésével
  • a közúthálózat fejlesztéséről, amit csak kormányzati segítséggel tud meglépni a nagyváros
  • a turisztikai fellendülésről: az elképzelések szerint a Diósgyőri vár környéke az ország első számú turisztikai célpontja lesz
  • a hivatali dolgozók létszámának átvizsgálásáról annak tükrében, hogy valójában mennyi ember kell a hatékony működéshez

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

