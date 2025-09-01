szeptember 1., hétfő

Tanévkezdés

3 órája

Gigaváltozások a miskolci közösségi közlekedésben, erre mindenkinek fel kell készülnie

Ingenessé vált az 1–8. évfolyamos miskolci diákok utazása 2025. szeptember 1-től. A tanévkezdés a menetrendek megváltozásával is együtt jár. Az ingyenes közlekedés fontos vívmány.

Szaniszló Bálint
Változások vannak az MVK-nál szeptember 1-jétől

Fotó: MVK, Juhász Balázs

A miskolci önkormányzat a diákok utazásának megkönnyítése és a családok anyagi terheinek csökkentése érdekében ingyenes utazási lehetőséget biztosít az 1–8. évfolyamos, miskolci oktatási intézményben tanuló diákoknak. A kezdeményezés keretében 2025. szeptember 1--jei hatállyal vezették be az „1–8. évfolyamon tanuló diákok havi kombinált bérletét”. Ingyenes közlekedés lesz számukra.

ingyenes közlekedés
Nem kell bérletet váltani a diákoknak szeptembertől Miskolcon. Ingyenes közlekedés lép életbe
Fotó: MVK

Ingyenes közlekedés: ilyen lesz...

A bérlet nem egy papír formátumú bérletszelvény, hanem egy hologramos matrica, amelyet a jogosult diákok diákigazolványára ragasztanak fel az iskolák. Fontos tudnivaló, hogy ez a bérlettípus nem lesz megvásárolható a bérletpénztárakban. Az iskálás osztják ki a jogosult diákoknak. 

A Miskolcon tanuló,  1–8. évfolyamos diákok számára fontos információk: 

  1. A kedvezmény az első évfolyamtól a nyolcadik évfolyam befejezését követő augusztus 31-ig vehető igénybe. 
  2. Az ingyenes utazás kizárólag Miskolc közigazgatási határán belül érvényes (a közigazgatási határon túli, helyközi közlekedésben továbbra is a 14 év alattiak díjmentesen utazhatnak bármely személyi azonosításra alkalmas igazolvánnyal). 
  3. Az ingyenes utazásra jogosító hologramos matrica nélküli diákigazolványokat 2025. augusztus 27-től szeptember 20-ig elfogadják utazásra. Szeptember 21-től már csak a hologramos matricával ellátott diákigazolványok jogosítanak utazásra. 
  4. A diákigazolvánnyal nem rendelkező 1-8. évfolyamos tanulók a tanintézmény által az oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet szerint kiadott QR kódos igazolással és egy személyazonosításra alkalmas okmánnyal együtt utazhatnak.

A korábbi, 14 év alattiak bérletére vonatkozó információk: 

  • A 14 év alattiak kedvezményes havi bérlete utoljára 2025. augusztus hónapra váltható meg.  
  • A korábban kiadott bérletváltó kártyák szeptember 1-től érvénytelenné válnak. 
  • A jogosulatlanul igénybe vett kedvezményes utazás pótdíjazást von maga után.

Szeptember 1-től újra tanítási időszaki menetrend lép életbe 

Az iskolai tanévkezdéshez igazodva, 2025. szeptember 1-től újra tanítási időszaki menetrendre vált az MVK, ennek megfelelően ismét közlekednek a 2-es villamosok, ismét közlekednek a 12-es és a 20A-s autóbuszok, ezzel összefüggésben munkanapokon napközben a 20-as autóbuszok nem közlekednek, nem közlekednek a 20B autóbuszvonal járatai. A menetrendkönyvben bekeretezéssel jelölt 16-os autóbuszjáratok a Diósgyőri Kórház érintésével közlekednek. Az Avas kilátó végállomásról 12:00 és 16:30 között induló 35-ös autóbuszok megállnak a Fényi Gyula tér megállóhelyen is.

Főbb változások a korábbi tanítási időszaki menetrendhez képest: 

  • Az 1G-s járat Felső-Majláthról munkanapokon 18:15 helyett 17.55 indul a Szondi György utca végállomás felé. Munkaszüneti napokon pedig Felső-Majláth végállomásról 06:55-kor indul autóbusz 07:00 helyett. 
  • Új 20A-s járat indul az egyetemi szorgalmi időszakban munkanapokon a Búza tér végállomásról 09:23-kor (és Miskolctapolcáról 09:42-kor), ezzel segítve a 10 órai órakezdésre utazókat.
  • A 29-es és 39-es körjáratok munkanapon fél órával tovább, egészen 19:00-ig a teljes útvonalukon közlekednek. 
  • A 30-as viszonylaton új járat indul az Avas kilátó végállomásról munkanapokon 21:43-kor, és a Tiszai pályaudvar végállomás után továbbközlekedik a Szondi György utca végállomásig az Üteg utca megállóhely érintésével. 
  • A 43-as viszonylaton munkanapokon megszűnik a Búza tér végállomásról 08:57-kor, a Déli Ipari Park, Joyson végállomásról 09:50-kor induló járat, amely helyett a Búza tér végállomásról 09:27-kor induló 44-es járat az Auchan Dél áruház végpont után továbbközlekedik a Déli Ipari Park, Joyson végállomásra, és onnan indul 10:22-kor vissza az Auchan Dél áruház és a Lavotta utca érintésével a Búza térre. 
  • 45-ös vonalon szeptember 1-től a Galamb József utcán lévő üzemek ellátása érdekében Homok-dűlő néven egy új megállóhely kerül kialakításra a Spintó Hungária Kft. előtt. A megállóhelyen a Búza tér irányába és az Auchan Dél végállomás felé közlekedő járatok is igénybe vehetők. További változás, hogy munkanapokon az Auchan Dél (Pesti út) végállomásról 16:40-kor indul járat 17:10 helyett.  
  • Bővülnek a garantált csatlakozások: a Villanyrendőrnél már minden nap 19:50-től kezdve bevárják egymást a villamosjáratok, valamint az észak-déli és avasi autóbuszjáratok; Felső-Majláthon pedig munkanapokon délután garantált átszállási lehetőség jön létre a Repülőtér/Bosch felől érkező 54-es autóbuszokról a Berekalja felé továbbközlekedő 21-es és 101B-s járatokra. 
  • A 901-es járatok megállnak a Zenta utca és a DVTK stadion villamospótló megállóhelyeken is. 
  • A 914-es járatok Miskolctapolca felé is érintik a Petőfi tér megállóhelyet (a 12-es járatok megállóhelyét) a Szeles utca megállóhely helyett. 
  • Változik az Auchan 1-es ingyenes viszonylat menetrendje: az Auchan Borsod áruháztól a járatok indulása összehangolva történik az oda betérő 7-es autóbuszokkal. 
  • További változás, hogy szeptember 1-jétől, hétfőtől az áruházak nyitvatartásához igazodva a Felsőzsolcáról 22:17-kor induló 7-es autóbusz nem érinti az Auchan Borsod áruházat, helyette a 21:47-kor induló járat közlekedik az áruház érintésével. Szintén szeptember 1-jétől a Déli Ipari Park, Joyson végállomásról 22:22-kor induló 43-as járat nem érinti az Auchan Dél áruházat.

Szeptember 1-jétől több viszonylaton is néhány perccel módosul egyes járatok indulási időpontja, ezért kérjük, utazásuk megtervezése előtt tájékozódjanak a menetrendi információkról az MVK Zrt. honlapján

