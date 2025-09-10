Szuperingatlanok szuperáron? Megnéztük a vármegyénkbeli eladó ingatlanok krémjét

Drágaság, avagy mennyi az annyi? Falusi családi házba a városi panelből? Kasler Béla ingatlanost kérdeztük a tapasztalatairól

Fotó: Balogh Attila

De akkor mi a helyzet a többség számára elérhető kínálattal? Megyénkben nyilván Miskolc áll a dobogó csúcsán. Azon belül pedig talán Tapolca. Ha nem is lehet konkrét utcákat mondani, amik kiugróan drágák, de vannak jobb, kedveltebb környékek az üdülő-városrészben. Hasonlóképp a Berekalján, Martinkertvárosban, Szirmán. A belvárosi lakások között is akadnak kiugróan kapósak. Sőt, ezt nem csak az utca befolyásolja, hanem a konkrét lépcsőház is. Valamint a szubjektív megítélés: kinek mi jelenti az álomotthont?

– A vevő részéről is sokat számít a személyes vagy családi kötődés, az ismeretség. Adott helyen az keres lakást, akinek van ott valami kapcsolódása, emléke. Először mindenki a környéket nézi. És ha ott talál olyan ingatlant, ami megfelel neki, kész többet is megadni érte. Persze, azért a legfőbb szempont az ár.

Felértékelhet egy lehetőséget, ha licit alakul ki körülötte; ennek esélyét fokozza a mostani helyzet, hogy sokan vásárolnának. És az is befolyásolja az embereket – hangsúlyozza a szakértő –, hogy mit hallanak az aktuális piaci helyzetről, hogy „mit ír az újság”.

Mit látunk megyei kitekintésben?

Tokaj környéke, vagy Bodrogkisfalud felkapott már jóideje, utóbbi a zsidó örökség folytán – ilyesminek is lehet árfelhajtó hatása. Pár éve felértékelődött Encs és az onnan északra elterülő vidék, például szlovákok is előszeretettel vásárolnak Magyarországon házakat, befektetési céllal. (Ezt érdekes módon a 4-5 évvel ezelőtti Covid-helyzet befolyásolta, északi szomszédunknál egy időben szigorúbb lezárások voltak, akkor kaptak rá a szlovákok, itt jobban lehetett „mozogni”).

Olcsó avagy drága, az ingatlanpiacon „minden eladható”

Forrás: ingatlanbazar.hu

– Most itthon a három százalékos hitel lehetősége mozgatja az egész országot. És ha az a kérdés, napjainkban milyen szempontok hozzák lázba az embereket házvásárláskor? Ami most divatos:

építészetileg letisztult

„minimál” stílus

lapostető

antracit színvilág

nagy üvegfelületek

„híres építész” – amiben nem az a lényeg, ki tervezte a házat, hanem hogy oda legyen írva, bele legyen vésve valamilyen név, mert az „jól néz ki”.

De a végső észrevétele mindezek után az Kasler Bélának:

– Ebben a témában minden nagyon szubjektív. Egy biztos: minden eladható.

