3 órája
Szuperingatlanok szuperáron? Megnéztük a vármegyénkbeli eladó ingatlanok krémjét
Felkavarta az ingatlanpiacot az új támogatási program, és ráirányította az egész társadalom figyelmét az eladó-megvehető házakra, lakásokra. Utánanéztünk, hol drága és hol olcsó az ingatlan, és főleg: mitől függ az ár.
Ahhoz nem kell nagy szakértelem, hogy az ember megsejtse: a nagyvárosokban, a „centrum közelébe” jellemzőek jóval magasabbak az ingatlanárak, mint a kistelepüléseken, pláne a „faluvégén”. A házak és lakások értékét illetően mégsem könnyű tisztán látni: amiből kiindulhatunk, az rendszerint a sok hirdetés – de hogy valamit mennyiért kínál a gazdája, az közel sem jelenti, hogy annyiért el is fogja tudni adni... Mik tehát a főbb tényezők, a legérdekesebb jellemzők a megyénkbeli ingatlanpiacon napjainkban? Természetesen szakértő közreműködésével néztünk utána.
Ingatlanok megyeszerte, 30-50-100 milliótól felfelé
Kezdjük a legjobb kérdéssel! Vajon melyik vagy melyek a legdrágább vételek manapság Borsod-Abaúj-Zemplénben? Talán erre a legkönnyebb válaszolni is. Alighanem ez:
1610 négyzetméternyi beépített tér, gigantikus birtok, malom és kőből kirakott szalamandra: minden van az 1,2 milliárdért kínált ingatlanban, Szinpetri községben! Egy igazi ritkaság keresi új tulaját. Vajon ki lesz az…?
Eladó egy zseniális ingatlan, Guiness-rekorder könyvvel!
Azért a többi felkínált ingatlan jóval könnyebben hozzáférhetőnek tűnik bármelyikünk számára, szerencsére... Már amennyiben a félszáz millió környéki forintértékek vonzóak lehetnek. Persze, nem mindenkinek. Ha végigkattintgatjuk az ingatlanpiaci webportálokat, ilyesféle számokat találunk, legalábbis a nagyvárosokban. A megyeszékhelyen például jóval 300 millió felett vannak az első találatok az ingatlan.com-on. Más megyebeli városokban a top3-ba már majd' egy nagyságrenddel olcsóbb tételek is beférhetnek. Ózdon valóban így van (35 millió), Sárospatakon és Újhelyen valamivel feljebb, félszáz milliónál, Mezőkövesden pedig a kétszeresénél van a felső határ.
Tollvonás, költözés, áresés, avagy mit okoz majd az új törvény?
Pluszt jelent az érzelmi kötődés
Kasler Béla miskolci ingatlanközvetítővel legutóbb akkor beszélgettünk, amikor arról érdeklődtünk, hogyan alakulnak az árak azok számára, akik a megyeszékhelyről szeretnének „kijjebb” költözni, de „elérhető” távolságra. Most is őt kerestük meg, hogy aktuális témánkat közösen körbejárjuk.
Ahogy megyünk kifelé, az ár megy lefelé - avagy a vidéki ingatlanvásárlás titkai
– Pár éve halottam Miskolctapolcán egy 380 millió forintért kínált házról – osztja meg személyes emlékét a „minden idők” típusú felvetéseinkre reagálva a szakember. – Tudomásom szerint még mindig nem vitték el, pedig már csökkentette is az árat az eladó az elmúlt három-négy évben. Természetesen az ár az elsődleges kérdés egy ingatlanüzletnél. Az árnál pedig mindig az a kérdés: mihez képest... Hogyan van belőve. Ez nagyon változó. Nem is lehet, nincs is értelme konkrét négyzetméterárakkal dobálózni. Amikor engem kérnek előzetes kalkulációra, azt mondom: úgy, hogy nem láttam a házat és nem ismerem a körülményeket, felelőtlenség árat mondani.
- hol helyezkedik el
- milyen anyagokból épült
- milyen minőségű a kivitelezés
- mikor épült
- milyen a környékbeli infrastruktúra
- milyen a lakosság összetétele, a szomszédsági viszonyok
– ilyesmik mind jelentősen befolyásolhatják az olcsóságot vagy drágaságot. Főleg családi ház esetében; panelháznál kiszámíthatóbbak, egységesebbek az árviszonyok. És a fenti objektív jellemzőkhöz járul még valami:
– Pluszt jelent, hogy az eladónak érzelmi kötődése van a volt otthonához – egészíti ki a felsorolást Kasler Béla. – Becsapós csak a hirdetési árakból következtetéseket levonni. Pláne napjainkban, amikor kétségkívül megbolondult a piac. Bárki gondolhatja, a lakástámogatási program kiváltotta élénkülést látva: dobjuk fel a 25 milliós lakást 35-ért, hátha elviszik! Aki spekulációs céllal ad-vesz ingatlanokat, most azt gondolja: jobban ki tudok szállni belőle!
Az is számít, mit ír az újság
De nézzük ismét a legdrágább házak témáját. A Boon.hu által megkérdezett tanácsadó hangsúlyozza: külön érdemes kezelni a prémium kategóriás ingatlanokat. Ezek erősen eltérnek a „hétköznapi” emberek által keresett és kínált lakásoktól. Már csak az árukban is, ami több száz millióra rúghat. De abban is, hogy utóbbiakkal ellentétben ezek a különleges ajánlatok rendszerint nem is kerülnek a nagy nyilvánosság elé. Tulajdonosaik nem az ingatlan.com-on és más ismert adás-vételi weboldalakon, felületeken reklámozzák. Hanem informálisan, szűk körben közzétéve a hírt –hiszen nyilván nem a széles tömegeket számára lesz érdekes a lehetőség, hanem csak a „kiválasztottaknak”. Tehát az ilyen „szuperkéglis” sztorikat a szakma is külön kezeli. Nem is igen látjuk ezeket hirdetésben.
De akkor mi a helyzet a többség számára elérhető kínálattal? Megyénkben nyilván Miskolc áll a dobogó csúcsán. Azon belül pedig talán Tapolca. Ha nem is lehet konkrét utcákat mondani, amik kiugróan drágák, de vannak jobb, kedveltebb környékek az üdülő-városrészben. Hasonlóképp a Berekalján, Martinkertvárosban, Szirmán. A belvárosi lakások között is akadnak kiugróan kapósak. Sőt, ezt nem csak az utca befolyásolja, hanem a konkrét lépcsőház is. Valamint a szubjektív megítélés: kinek mi jelenti az álomotthont?
– A vevő részéről is sokat számít a személyes vagy családi kötődés, az ismeretség. Adott helyen az keres lakást, akinek van ott valami kapcsolódása, emléke. Először mindenki a környéket nézi. És ha ott talál olyan ingatlant, ami megfelel neki, kész többet is megadni érte. Persze, azért a legfőbb szempont az ár.
Felértékelhet egy lehetőséget, ha licit alakul ki körülötte; ennek esélyét fokozza a mostani helyzet, hogy sokan vásárolnának. És az is befolyásolja az embereket – hangsúlyozza a szakértő –, hogy mit hallanak az aktuális piaci helyzetről, hogy „mit ír az újság”.
Mit látunk megyei kitekintésben?
Tokaj környéke, vagy Bodrogkisfalud felkapott már jóideje, utóbbi a zsidó örökség folytán – ilyesminek is lehet árfelhajtó hatása. Pár éve felértékelődött Encs és az onnan északra elterülő vidék, például szlovákok is előszeretettel vásárolnak Magyarországon házakat, befektetési céllal. (Ezt érdekes módon a 4-5 évvel ezelőtti Covid-helyzet befolyásolta, északi szomszédunknál egy időben szigorúbb lezárások voltak, akkor kaptak rá a szlovákok, itt jobban lehetett „mozogni”).
– Most itthon a három százalékos hitel lehetősége mozgatja az egész országot. És ha az a kérdés, napjainkban milyen szempontok hozzák lázba az embereket házvásárláskor? Ami most divatos:
- építészetileg letisztult
- „minimál” stílus
- lapostető
- antracit színvilág
- nagy üvegfelületek
- „híres építész” – amiben nem az a lényeg, ki tervezte a házat, hanem hogy oda legyen írva, bele legyen vésve valamilyen név, mert az „jól néz ki”.
De a végső észrevétele mindezek után az Kasler Bélának:
– Ebben a témában minden nagyon szubjektív. Egy biztos: minden eladható.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Egy évvel korábban az akkor megszólaltatott másik ingatlanszakértő így jósolt 2025-re: