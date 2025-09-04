Zenés szentimádságra invitálnak Mezőkövesdre

Az új templom alapkövét 1996-ban rakták le. A minisztériumok, az önkormányzat, a hívők és az egyházmegye támogatásával épült fel mintegy 450 millió forintból a 400 férőhelyes épület. A templomot, ahol a zenés imádság is lesz Rátkai Attila tervezte, az oltárképet Köteles István festette, az orgonát Nyitrai Péter építette és Seregély István érsek szentelte fel.

Zenés imádság lesz a Jézus Szíve templomban

Forrás: jezusszivemezokovesd.hu