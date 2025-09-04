2 órája
Zenés szentimádságra invitálnak Mezőkövesdre
Együtt imádkoznak majd. Zenés szentimádságot tartanak a mezőkövesdi Jézus Szíve templomban, ahova szeretettel várják a híveket
Az új templom alapkövét 1996-ban rakták le. A minisztériumok, az önkormányzat, a hívők és az egyházmegye támogatásával épült fel mintegy 450 millió forintból a 400 férőhelyes épület. A templomot, ahol a zenés imádság is lesz Rátkai Attila tervezte, az oltárképet Köteles István festette, az orgonát Nyitrai Péter építette és Seregély István érsek szentelte fel.
Zenés imádság Mezőkövesden
Szeptember 13-án, szombaton 17 órától zenés szentimádságot tart a Műegyetemi Katolikus Közösség zenekara, akik egy egyetemista fiatalokból álló csapat. A mezőkövesdi Jézus Szíve templomban lévő esemény a fellépésükkel kezdődik, majd 18 órától a szentmisén gitáros szolgálatot látnak el az Ars Sacra fesztiválhoz csatlakozva „A remény zarándokai mottóval – írja a mezokovesd.hu
