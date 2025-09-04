szeptember 4., csütörtök

Közös ima

2 órája

Zenés szentimádságra invitálnak Mezőkövesdre

Címkék#mezőkövesdi#imádság#Ars Sacra#szentmise

Együtt imádkoznak majd. Zenés szentimádságot tartanak a mezőkövesdi Jézus Szíve templomban, ahova szeretettel várják a híveket

Boon.hu

Az új templom alapkövét 1996-ban rakták le. A minisztériumok, az önkormányzat, a hívők és az egyházmegye támogatásával épült fel mintegy 450 millió forintból a 400 férőhelyes épület. A templomot, ahol a zenés imádság is lesz Rátkai Attila tervezte, az oltárképet Köteles István festette, az orgonát Nyitrai Péter építette és Seregély István érsek szentelte fel.

Zenés imádság a temploman.
Zenés imádság lesz a Jézus Szíve templomban
Forrás: jezusszivemezokovesd.hu

Zenés imádság Mezőkövesden

Szeptember 13-án, szombaton 17 órától zenés szentimádságot tart a Műegyetemi Katolikus Közösség zenekara, akik egy egyetemista fiatalokból álló csapat. A mezőkövesdi Jézus Szíve templomban lévő esemény a fellépésükkel kezdődik, majd 18 órától a szentmisén gitáros szolgálatot látnak el az Ars Sacra fesztiválhoz csatlakozva „A remény zarándokai mottóval – írja a mezokovesd.hu

 

