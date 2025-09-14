Ilyenek a Daliák

Kopecsni Gábor egy évtizede kutatja néprajzi módszerekkel a népi harci testkultúrát. Kutatásai kiterjednek a katonai harci testkultúrára is, ami a katonai kiképzés révén sok évszázados kölcsönhatásban áll a népi harci testkultúrával. Kiemelten tanulmányozza a magyarság három jellegzetes fegyverét az íjat, a fokost és a szablyát. Tapasztalatait összegezve alkotta meg harcművészeti iskoláját, a Felföldi Dalia Iskolát. A Dalia Felvidéken született, ahol már több csapat működik és Magyarországon is nyílnak iskolák.

Kopecsni Gábor előadásában erről hallhatunk, illetve harci bemutatót is láthatunk.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!