Ilyenek a Daliák
Harcművészeten át megélt magyarság címmel a felföldi Dalia iskola mutatkozik be szeptember 24-én, délután 5 órától a miskolci Felvidék Házban.
Kopecsni Gábor egy évtizede kutatja néprajzi módszerekkel a népi harci testkultúrát. Kutatásai kiterjednek a katonai harci testkultúrára is, ami a katonai kiképzés révén sok évszázados kölcsönhatásban áll a népi harci testkultúrával. Kiemelten tanulmányozza a magyarság három jellegzetes fegyverét az íjat, a fokost és a szablyát. Tapasztalatait összegezve alkotta meg harcművészeti iskoláját, a Felföldi Dalia Iskolát. A Dalia Felvidéken született, ahol már több csapat működik és Magyarországon is nyílnak iskolák.
Kopecsni Gábor előadásában erről hallhatunk, illetve harci bemutatót is láthatunk.
