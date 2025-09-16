Elképed, ha megtudja, mennyi idő telt el két Volán-járat között!

Az Ikarus örök! – ez az állítás, ha szó szerint talán nem is való, sokak jogosnak érezhetik. A sárga utasszállító járművekre évtizedek óta lesnek a Volán-ügyfelek, a megye sok száz pontján az út mentén, jön-e már. Pláne ha épp elment. Olyan fotókat találtunk a régi jó Ikarusokról, ahol az egyik képen ami elhalad, azt majd' fél évszázaddal később követi a másik. Persze, nem a menetrend szerint. Hanem facebookos fotómontázson. A helyszín a lényeg: Borsodnádasd. Ikarusos időutazás!

Ikarusos időutazás Borsodnádasdon – a két kép között nagyjából fél évszázad az eltérés

Forrás: Facebook / Varga Ádám Levente

A második fénykép ráadásul, ha hinni lehet a posztoló közlekedéstörténeti bejelentésének, az egyetemes buszhistória szempontjából is rendkívüli: talán a legutolsó példány látható a 200-as típusú járműből. (A borsodnádasdi viszonylaton? vagy a Borsod Volán kötelékében? vagy a világon? ezt nem tudjuk).

Varga Ádám Levente volt az ügyes fotós, illetve montázskészítő, aki a Facebookon posztolta művét, kétezer lájkot, sok tucatnyi megosztást és több száz kommentet ihletve. A képpár első, fenti tagja, mint jelezte a posztjában is, Németh Sándor gyűjteményéből származik, a másodikat, az alul láthatót ő készítette frissen.

Közel fél évszázad Borsodnádasdon. A lényeg nem változik, az Ikarus pedig örök! 🙂 Az újabb képen az északkeleti végek legutolsó menetrend szerint közlekedő 200-as Ikarusa látható. Régi kép: Németh Sándor gyűjteményéből.

Lehetne feladvány is a rejtvényújságban! „Találja meg a két kép közötti ... darab különbséget!” Vajon mennyi eltérés fedezhető fel, mármint a lényegi dolgokra gondolunk? A facebookos nézelődők egyébként önkéntelenül magukra vették a ki nem mondott felhívást és sorra irkálták a bejegyzés alá, ők mit vesznek észre: miben más a mai világ, mint a huszadik század közepi – és ami még érdekesebb: miben „ugyanolyan”.

Ami elsőként feltűnhet mindenkiknek, természetesen, az a két volános busz, mindkettő Ikarus, de az egyik – derül ki a kommentek között – a legendás márka 266-os, a másik a 256.42-es típusa. Látható egyébként egy harmadik jármű is a régi fotón (a háttéren, szembejövet).