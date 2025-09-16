2 órája
Elképed, ha megtudja, mennyi idő telt el két Volán-járat között!
Elmegy egy Ikarus... Aztán jön egy másik... Ötven évvel később! Ekkora „késésről” még a legöregebb megyénkbeli tömegközlekedő se hallott! Borsodnádasdon mégis megesett a dolog. Igaz, van benne egy kis csavar: ötletes fotómontázs kellett hozzá. Ikarusos időutazás!
Az Ikarus örök! – ez az állítás, ha szó szerint talán nem is való, sokak jogosnak érezhetik. A sárga utasszállító járművekre évtizedek óta lesnek a Volán-ügyfelek, a megye sok száz pontján az út mentén, jön-e már. Pláne ha épp elment. Olyan fotókat találtunk a régi jó Ikarusokról, ahol az egyik képen ami elhalad, azt majd' fél évszázaddal később követi a másik. Persze, nem a menetrend szerint. Hanem facebookos fotómontázson. A helyszín a lényeg: Borsodnádasd. Ikarusos időutazás!
Ikarusos időutazás Borsodnádasdon
A második fénykép ráadásul, ha hinni lehet a posztoló közlekedéstörténeti bejelentésének, az egyetemes buszhistória szempontjából is rendkívüli: talán a legutolsó példány látható a 200-as típusú járműből. (A borsodnádasdi viszonylaton? vagy a Borsod Volán kötelékében? vagy a világon? ezt nem tudjuk).
Varga Ádám Levente volt az ügyes fotós, illetve montázskészítő, aki a Facebookon posztolta művét, kétezer lájkot, sok tucatnyi megosztást és több száz kommentet ihletve. A képpár első, fenti tagja, mint jelezte a posztjában is, Németh Sándor gyűjteményéből származik, a másodikat, az alul láthatót ő készítette frissen.
Közel fél évszázad Borsodnádasdon. A lényeg nem változik, az Ikarus pedig örök! 🙂 Az újabb képen az északkeleti végek legutolsó menetrend szerint közlekedő 200-as Ikarusa látható. Régi kép: Németh Sándor gyűjteményéből.
Lehetne feladvány is a rejtvényújságban! „Találja meg a két kép közötti ... darab különbséget!” Vajon mennyi eltérés fedezhető fel, mármint a lényegi dolgokra gondolunk? A facebookos nézelődők egyébként önkéntelenül magukra vették a ki nem mondott felhívást és sorra irkálták a bejegyzés alá, ők mit vesznek észre: miben más a mai világ, mint a huszadik század közepi – és ami még érdekesebb: miben „ugyanolyan”.
Ami elsőként feltűnhet mindenkiknek, természetesen, az a két volános busz, mindkettő Ikarus, de az egyik – derül ki a kommentek között – a legendás márka 266-os, a másik a 256.42-es típusa. Látható egyébként egy harmadik jármű is a régi fotón (a háttéren, szembejövet).
Időgéppel a putnoki járaton!
Amit a legtöbben említettek: mint ha ugyanaz a kátyú volna jelen még ma is a borsodnádasdi utcán, mint oly sok évtizeddel ezelőtt... Mások észrevételezték: azt a kátyút időközben már nyilván betömték (akár sokszor is), csak éppen újra kitört-kikopott az aszfalt mára. És hogy megvan-e még az útszéli árok? Vannak, akik hiányolják, de egyesek csak a gondozását: merthogy bizonyára ott van az, csak benőtte a gaz. Ugyanakkor többen kifejezetten örülnek, hogy napjainkban a falusi utcakép sokkal inkább „zöld”, azaz több a fa, a növényzet. Vagy valaki azt vette észre a képeken: „Viszont a korlát rendíthetetlenül stabil!”
És mi lett a régebbi járattal, hova kerülhetett azóta, talán a szemétbe/bontóba/olvasztóba?! A meglepő és egyszersmind „megnyugtató” válasz azonnal megérkezett egy hozzáértőtől: megvan az is, ötven és ide vagy oda – idézzük: „menetrend szerinti forgalomban van Ózd környékén, többnyire Szilvásvárad–Putnok vonatpótlón”. Nem gondoltuk volna, ugye?
„Mindent elkövet, hogy megállítsa az időt”
Nézzünk néhányat a hozzászólások közül, csak érdekességképpen:
- Azért egy kicsit ez döbbenet! Megállt az idő!
- A régi képen Ikarus 266 a korai szériából, az újon 256.42. Bő 20 év különbség gyártásban.
- Ötven éve még volt vízelvezető csatorna.
- Ma is van, csak gazos.
- Gondoljuk át, hogy miért. Miket látunk a felső képen? Út, árok, beton támfal, még egy út, házak. Minden vonalzóval kimérve, betonnal kiöntve, sehol egy növény. Pedig ez egy falu, nem Budapest belvárosa. A támfal környezete, sajnos, elhanyagolt (de legalább zöld), viszont a friss képen a fákkal, bokrokkal szerintem sokkal szebb, hangulatosabb az utcakép.
- A beton támfal / árok ne legyen „zöld”, mert az azt jelenti, hogy már annyi föld, stb. került bele (vagy éppen annyira megrepedezett a beton), hogy a gaz simán kinőtt belőle. Ráadásul ilyenkor a sok gaz miatt a megfelelő vízelvezetés is necces lehet. Láttunk már ilyeneket sok településen nagy esőzések után, amikor valahol nem tud átfolyni adott mennyiségű víz. Nem keverném ezt össze a szépen karban tartott és mindig nyírt földárkokkal, mert azok tényleg szépek tudnak lenni. Vagy ha tudatosan tele van ültetve szép növényekkel... De ez láthatóan gazos, elhanyagolt, lepusztuló. Nekem csak ez jön át a képek alapján. Főleg felül, a korlátnál.
- Fura nekem az ilyen régi képeken, hogy mennyivel kevesebb a fa.
- Sok egzotikus vallás és tanítás mindent elkövet, hogy megállítsa az időt! Íme, itt a bizonyíték. És szerintem ez itt most jó. Mert amit mi úgy hívunk, hogy „változás”, az egészen biztos, hogy rosszat hoz magával.
Aztán némelyek egészen új, váratlan szempontokat is felvetnek a facebookos beszélgetésben:
- A lemezgyári buszforduló és környéke ipartörténeti emlékhely lehetne.
- Szerintem az új kép AI-val fel lett javítva. Kizárt, hogy csak ennyi kátyú keletkezett ötven év alatt.
- Az alsó képen a szembe jövő busz már elment, vagy késik.
- Csak az időutazók miatt, nehogy összezavarodjanak, ha ugranak 50 évet.
- Ha lenne Magyarországon időgéped és 400 év múlva felkeltenek, ugyanúgy pofára esel ugyanabban a kátyúban ... azért ez „zseniális”.
- Na most zengjen a „Régen minden jobb volt!"
Nagyot tekernek a borsodi buszmenetrenden, mutatjuk az érintett járatokat
A gyár bezárt, a busz meg csak áll
Az emlékhelyes felvetésre reagálva egyébként az eredeti posztoló, azaz a fotós máris feltöltött egy másik hasonló képmontázst. A hozzá fűzött aláírás így szólt:
„Borsodnádasd 1975 körül. A gyár azóta már régen bezárt, de a buszok mintha még ma is csak a dolgozókat várnák...”
Zárásként egy a fentiekhez csatlakozó másik fotós vagy fotógyűjtő találatát mutatjuk meg, amit az idézet hozzászólás kommentárjai között osztott meg az érdeklődőkkel.
Horváth Csaba fényképének jelentősége, hogy ha minden igaz, éppen azt a támfalat mutatja építés közben – vélelmezhetően valamikor az 1960-as évek táján –, aminél az ominózus buszos képpár ábrázolja az időutazásra indult Volán-járatokat.
Olyan videó történetesen nem található a Borsod Online Youtube-csatornáján, ami a borsodnádasdi tömegközlekedés viszonyait ábrázolja. Olyan viszont igen, ami 12 évvel ezelőtt készült, és az észak-borsodi település látható rajta:
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!