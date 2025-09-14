Elmosta az eső a nagyon várt eseményt, ne induljon el, ha ide készült - fotókkal, videóval

Miskolcon, a Vörösmarty lakótelepen vasárnap reggel még mindenki reménykedett, hogy megússzák az esőt. Már tíz óra előtt sorra érkeztek az eladók, a közösségi tér előtti placcon plüsshegyek és garázsvásár-portékák várták a látogatókat. A MiReHu szuperhősös kukásautója is a téren állt már, várva a gyerekeket. Az időjárás azonban meggondolta magát, és tíz óra előtt néhány perccel leszakadt az ég. Elmaradt a program.

Matiscsák Éva, Miskolc alpolgármestere elmondta, hogy mindenképpen pótolják a kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt programot

Fotó: Takács Joci

Az időjárás elmosta, de nem végleg

A fiamé mind, eddig az ágyneműtartóban laktak

– mondta az egyik garázsvásár árus, aki igazi plüsskiállítást rendezett a standján. Sok-sok reménybeli eladó, és a vattacukor-árus is az eget kémlelte, de sajnos sem az, sem a radarkép nem állt a rendezvény mellé.

Harminc eladó jelentkezett a garázsvásárra, de sajnos minden program szabadtéri lett volna, így várhatóan egy héttel eltoljuk az eseményt

– nyilatkozta a boon.hu-nak Matiscsák Éva, Miskolc alpolgármestere. Hozzátette, a pontos időpontért az érdeklődők kövessék az esemény Facebook-oldalát.