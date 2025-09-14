szeptember 14., vasárnap

Elmosta az eső a nagyon várt eseményt, ne induljon el, ha ide készült - fotókkal, videóval

Címkék#Miskolc#boon video#Családi Napra#Matiscsák Éva#program

Hiába készült hetek óta a Vörösmarty lakótelep az első Családi Napra és Garázsvásárra, a szakadó eső végül elmosta a programot. Azok, akik megjelentek, bebizonyították, hogy a közösségépítés nem időjárásfüggő. Bár vasárnap elmaradt, a programot pótolni fogják.

Boon.hu
Miskolcon, a Vörösmarty lakótelepen vasárnap reggel még mindenki reménykedett, hogy megússzák az esőt. Már tíz óra előtt sorra érkeztek az eladók, a közösségi tér előtti placcon plüsshegyek és garázsvásár-portékák várták a látogatókat. A MiReHu szuperhősös kukásautója is a téren állt már, várva a gyerekeket. Az időjárás azonban meggondolta magát, és tíz óra előtt néhány perccel leszakadt az ég. Elmaradt a program.

Pótolják az időjárás miatt elmaradt programot.
Matiscsák Éva, Miskolc alpolgármestere elmondta, hogy mindenképpen pótolják a kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt programot
Fotó: Takács Joci

Az időjárás elmosta, de nem végleg

A fiamé mind, eddig az ágyneműtartóban laktak 

– mondta az egyik garázsvásár árus, aki igazi plüsskiállítást rendezett a standján. Sok-sok reménybeli eladó, és a vattacukor-árus is az eget kémlelte, de sajnos sem az, sem a radarkép nem állt a rendezvény mellé.

Harminc eladó jelentkezett a garázsvásárra, de sajnos minden program szabadtéri lett volna, így várhatóan egy héttel eltoljuk az eseményt

 – nyilatkozta a boon.hu-nak Matiscsák Éva, Miskolc alpolgármestere. Hozzátette, a pontos időpontért az érdeklődők kövessék az esemény Facebook-oldalát.

Elmosta az eső a garázsvásárt Miskolcon 09.14.

Fotók: Takács József

Újra köszönni és mosolyogni

Az alpolgármester hangsúlyozta, hogy bár az eső miatt most el kellett halasztani a programot, mindenképpen pótolni fogják. Mint mondta, nagy szükség van azokra a napokra, amelyek építik és erősítik a közösséget. 

A járványhelyzet évei távolságot teremtettek az emberek között, egy ilyen családi nap pedig újra közelebb hozhatja őket egymáshoz, ezért kiemelten fontosak az ehhez hasonló rendezvények.

 

A hősök esőben is köztünk járnak
Fotó: Takács Joci

A hősök köztünk járnak, nyuszival a kezükben

A szakadó eső ellenére mégis voltak hősök. Egy kisfiú például a lufihajtogató bohóchoz rohant, kezében szorongatva kedvenc nyusziját.

Én egy hős vagyok, hogy esőben is itt vagyok

 – kiáltotta, majd nyuszi alakú lufit kért.

 

Miskolc további híreiért kövesse a boon.hu-t!


 

A dosszié további cikkei
