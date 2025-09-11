szeptember 11., csütörtök

Készül rá?

1 órája

A felhők közül kisüthet a nap, de vasárnap újabb hidegfront borzolja majd a kedélyeket

A csütörtöki záporok után pénteken őszies időjárás köszönt ránk, szombat éjjel következik a fordulat.

Boon.hu
A felhők közül kisüt a nap

Forrás: MW

Az időjárás kissé szeszélyes lesz az elkövetkezendő napokban, de a napi átlaghőmérsékletre nem lehet panasz.

időjárás
Hogy alakul az időjárás? Szükségünk lesz esernyőre a hétvégén?
Forrás: MW

 A meteorológustól megkérdeztük, mi vár ránk a hétvégén.

Csütörtökön még zápor és zivatar volt, a péntek már csapadékmentesebb. A szombat még napsütéssel indul jelen számítások szerint, aztán éjszaka már megnövekszik a felhőzet, záporok, zivatarok kialakulására kell számolni a hidegfrontnak köszönhető

 – mondta el dr. Rázsi András.

Kellemes őszies időjárás várható

Csütörtökön és pénteken 25 fok környékén volt a nappali maximum. A hőmérséklet 20 fok körül maradt még a hidegfront után is és jelen számítások szerint a jövőhéten visszamelegszik az idő. A hajnali órákban az évszaknak megfelelően, 14- 16 fok között marad a hőmérséklet. A vénasszonyon nyara tehát folytatódik.

 - tette hozzá.

A hidegfront megterheli a szervezetet

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. 

Csütörtökön este így szakadt az eső az M3-ason: 

