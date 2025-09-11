A felhők közül kisüthet a nap, de vasárnap újabb hidegfront borzolja majd a kedélyeket

Az időjárás kissé szeszélyes lesz az elkövetkezendő napokban, de a napi átlaghőmérsékletre nem lehet panasz.

Hogy alakul az időjárás? Szükségünk lesz esernyőre a hétvégén?

Forrás: MW

A meteorológustól megkérdeztük, mi vár ránk a hétvégén.

Csütörtökön még zápor és zivatar volt, a péntek már csapadékmentesebb. A szombat még napsütéssel indul jelen számítások szerint, aztán éjszaka már megnövekszik a felhőzet, záporok, zivatarok kialakulására kell számolni a hidegfrontnak köszönhető

– mondta el dr. Rázsi András.