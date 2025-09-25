szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

12°
+19
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kilátások

43 perce

Erős szél és zivatar hűti le a kedélyeket Borsodban! A hétvégére sem szolgálhatunk jó hírekkel

Címkék#éjszaka#hamaros#érrendszeri#Föld#fájdalom

Zivatarokkal és erős széllel folytatódik az ősz Borsodban. Az időjárás hűvösre fordult, sőt ennyire felöltöznünk, már régen nem kellett

Boon.hu
Erős szél és zivatar hűti le a kedélyeket Borsodban! A hétvégére sem szolgálhatunk jó hírekkel

Akár ilyen idő is jöhet...

Fotó: Szakony Attila

Az időjárás mintha érezné, hogy hamarosan vége a szeptembernek, csütörtökre késő ősziesre fordult az idő.

időjárás
Az időjárás késő ősziesre fordult 
Fotó: Vajda János

Csütörtökön Észak-Magyarországra megérkezett az a csapadékzóna, ami az országot már hamarabb elérte. Nem várható ugyan területi átlagban nagy mennyiségű csapadék, de hűvös lesz. 15 fok,  felhős ég várható. Jobb ha esernyőt vagy esőkabátot tartunk magunknál 

- mondta el kérdésünkre Dr. Rázsi András meteorológus.

A hétvégi időjárás sem tartogat meglepetést

Szombat és vasárnap már 15  fok fölé megy a hőmérséklet, de a 20 fokot már nem valószínű hogy eléri

 – teszi hozzá a szakember, viszont kiemeli, hogy az az éjszakák már hosszabbak mint a nappalok és egészen március 20-ig ez várható, majd a végére egy pici jó hírrel is szolgál:

„Annyi jó hírem van, hogy a Föld ellipszis pályája miatt, ez a téli félév hat nappal rövidebb, mint a nyári félév.”

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A hidegfront megterheli szervezetünket

A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei is felerősödhetnek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu