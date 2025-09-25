1 órája
Erős szél és zivatar hűti le a kedélyeket Borsodban! A hétvégére sem szolgálhatunk jó hírekkel
Zivatarokkal és erős széllel folytatódik az ősz Borsodban. Az időjárás hűvösre fordult, sőt ennyire felöltöznünk, már régen nem kellett
Akár ilyen idő is jöhet...
Fotó: Szakony Attila
Az időjárás mintha érezné, hogy hamarosan vége a szeptembernek, csütörtökre késő ősziesre fordult az idő.
Csütörtökön Észak-Magyarországra megérkezett az a csapadékzóna, ami az országot már hamarabb elérte. Nem várható ugyan területi átlagban nagy mennyiségű csapadék, de hűvös lesz. 15 fok, felhős ég várható. Jobb ha esernyőt vagy esőkabátot tartunk magunknál
- mondta el kérdésünkre Dr. Rázsi András meteorológus.
A hétvégi időjárás sem tartogat meglepetést
Szombat és vasárnap már 15 fok fölé megy a hőmérséklet, de a 20 fokot már nem valószínű hogy eléri
– teszi hozzá a szakember, viszont kiemeli, hogy az az éjszakák már hosszabbak mint a nappalok és egészen március 20-ig ez várható, majd a végére egy pici jó hírrel is szolgál:
„Annyi jó hírem van, hogy a Föld ellipszis pályája miatt, ez a téli félév hat nappal rövidebb, mint a nyári félév.”
A hidegfront megterheli szervezetünket
A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei is felerősödhetnek.
