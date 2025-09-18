szeptember 18., csütörtök

1 órája

Meglepő fordulat! Fagyos reggellel indult a csütörtök, de ami a hétvégén jön, arra senki sem számított

Címkék#időjárás Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében#vénasszonyok nyara#időjárás

A hosszú, forró nyár után elővenni az őszi kabátot időnként sokkoló érzés lehet. Az időjárás ugyanis a napokban meg-meg villantja zordabb arcát. A meteorológus szerint azonban nincs ok aggodalomra.

Galambos Eszter
Meglepő fordulat! Fagyos reggellel indult a csütörtök, de ami a hétvégén jön, arra senki sem számított

Fagyosan indulnak a hajnalok

Fotó: MW

Az időjárás egy évszaknak megfelelő fordulatot tartogat a hétvégére. Beköszönt a vénasszonyok nyara, Észak-Magyarországon akár 25 és 30 fokos maximumok is lehetnek. 

időjárás
Az időjárás a hétvégén kedvezni fog a szabadtéri programoknak 
Forrás: MW

Ahogy arról a boon.hu is beszámolt, csütörtök reggelre vármegyénkben is igen csípős időre ébredhettünk, Lénárddarócon 2,6 fokig süllyedt a hőmérő higanyszála.

Napról napra egyre melegebb lesz. Sok napsütés és kevés felhő várható és csapadék nem lesz. Gyenge lesz a légmozgás is. Ahogy haladunk a hét vége felé, egyre inkább a közelítünk majd a 30 fokhoz, sőt lesz olyan nap mikor el is érjük 

– mondta el kérdésünkre Dr. Rázsi András, meteorológus.

Az őszi időjárás jellemzője, a nagy hőingadozás

A szakember hangsúlyozza, hogy mindenképpen számolnunk kell azzal, hogy hiába melegek a nappalok, hajnalra lehűl a hőmérséklet. Nagyon jelentős a napi hőingás: 15 fok alól indul és közel 30 fokig csúszik fel. Ilyenkor az öltözködést illetően dönthetünk, hogy hazafelé cipeljük a meleg kabátot, vagy reggel megfagyunk munkába menet.

A vénasszonyok nyara az egyik legcsodásabb időszaka az évnek

A vénasszonyok nyara vagy indián nyár jellemzője általában, hogy szeptember végén és október első felében köszönt ránk. Ilyenkor reggelente még hűvös és párás a levegő, de délutánra melegebb, napos idő vár ránk.

A vénasszonyok nyara kifejezés eredete nem egyértelmű. Az egyik elmélet szerint régen ebben az időszakban az idős asszonyok gyakran kiültek a ház elé sütkérezni, mivel itt jobb idő volt, mint az éjszakai hideg miatt lehűlt házban. Mivel a nyári hónapokban ezt nem tették, hiszen akkor a hűvös házba menekültek a nagy hőség elől, ezért nekik ez az enyhébb meleg jelenti a napfürdőzésre alkalmas nyarat. A másik feltevés szerint a név onnan ered, hogy az éjszakai lehűlés miatt hajnalban keletkező harmat cseppjei gyöngyként csillognak a pókhálókon, és ezek a fényes szálak az idős nők őszülő hajára emlékeztetnek.

 

