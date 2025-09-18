Meglepő fordulat! Fagyos reggellel indult a csütörtök, de ami a hétvégén jön, arra senki sem számított

Az őszi időjárás jellemzője, a nagy hőingadozás

A szakember hangsúlyozza, hogy mindenképpen számolnunk kell azzal, hogy hiába melegek a nappalok, hajnalra lehűl a hőmérséklet. Nagyon jelentős a napi hőingás: 15 fok alól indul és közel 30 fokig csúszik fel. Ilyenkor az öltözködést illetően dönthetünk, hogy hazafelé cipeljük a meleg kabátot, vagy reggel megfagyunk munkába menet.

A vénasszonyok nyara az egyik legcsodásabb időszaka az évnek

A vénasszonyok nyara vagy indián nyár jellemzője általában, hogy szeptember végén és október első felében köszönt ránk. Ilyenkor reggelente még hűvös és párás a levegő, de délutánra melegebb, napos idő vár ránk.