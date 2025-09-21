szeptember 21., vasárnap

Idén is folytatódnak a drogprevenciós előadások a sátoraljaújhelyi iskolákban

A 2024/2025-ös tanévben indult és a 2025/2026-os tanévben is folytatódik az az előadás sorozat, melynek középpontjában a drog prevenció áll.

Boon.hu
Idén is folytatódnak a drogprevenciós előadások a sátoraljaújhelyi iskolákban

A szintetikus drogok használata beláthatatlan következményekkel járhat

Forrás: Drogkutató Intézet

A tanév során Nyiriné Gecse Szilvia védőnő és Meggyesi József Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának roma referense tart előadásokat általános és középiskolákban, melynek során a szerhasználat veszélyeire, az egészségre gyakorolt káros hatásaira hívják fel a diákok figyelmét. Az idei első előadásukkal a Trefort Ágoston Szakképző Iskola diákjait szólították meg. Nyiriné Gecse Szilvia a pszichoaktív szerek használatának szervezetre gyakorolt egészségügyi hatásairól beszélt. Védőnőként abban hisz, hogy a megelőzés mindig hatékonyabb, mint a kezelés. Szerinte, ha minél több tanulóhoz eljutnak az információk a szerhasználat veszélyiről, akkor kevesebben kerülnek bajba.

