Idén is folytatódnak a drogprevenciós előadások a sátoraljaújhelyi iskolákban

A tanév során Nyiriné Gecse Szilvia védőnő és Meggyesi József Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának roma referense tart előadásokat általános és középiskolákban, melynek során a szerhasználat veszélyeire, az egészségre gyakorolt káros hatásaira hívják fel a diákok figyelmét. Az idei első előadásukkal a Trefort Ágoston Szakképző Iskola diákjait szólították meg. Nyiriné Gecse Szilvia a pszichoaktív szerek használatának szervezetre gyakorolt egészségügyi hatásairól beszélt. Védőnőként abban hisz, hogy a megelőzés mindig hatékonyabb, mint a kezelés. Szerinte, ha minél több tanulóhoz eljutnak az információk a szerhasználat veszélyiről, akkor kevesebben kerülnek bajba.