Humoros est volt Mezőkövesden, ahol a „vipera hetyegett”

Ráskó Eszter, a népszerű humorista érkezett Mezőkövesdre „A hetyegő vipera” című önálló estjével szeptember 18-án. A Közösségi Házban elsőként Fülöp Viktor műsorvezető viccei kezdődtek, majd Ráskó Eszter vette át a stafétát. A 16+-os nézőknek ajánlott előadás témái közt szerepeltek többek közt a tanár-diák szituációk, illetve a gyerek-, férj nevelés is, pikánsan megfűszerezve - írja a mezokovesd.hu

A humoré volt a főszerep Kövesden

Forrás: http://mezokovesd.hu/