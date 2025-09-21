2 órája
Humoros est volt Mezőkövesden, ahol a „vipera hetyegett”
Ráskó Eszter önálló estjén szórakozhatott a közönség Mezőkövesden. A főszerep természetesen a humoré volt, de hát, minden viccnek a fele…
Ráskó Eszter, a népszerű humorista érkezett Mezőkövesdre „A hetyegő vipera” című önálló estjével szeptember 18-án. A Közösségi Házban elsőként Fülöp Viktor műsorvezető viccei kezdődtek, majd Ráskó Eszter vette át a stafétát. A 16+-os nézőknek ajánlott előadás témái közt szerepeltek többek közt a tanár-diák szituációk, illetve a gyerek-, férj nevelés is, pikánsan megfűszerezve - írja a mezokovesd.hu
A népszerű humorista
A Dumaszínház társulat tagja ő, aki pszichológus, szexuálszichológus, HR manager, Szabolcs vármegye önjelölt üdvöskéje, megrögzött élménykereső, enyhén nárcisztikus és szociálisan túl kompatibilis személy – a társulat szerint.
