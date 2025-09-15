Már nem lélegzett, amikor odaért a tokaji mentős – szörnyű jelenet az öltözőben

Egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei település futballpályáján rendeztek sportfesztivált hétvégén. A jó hangulatú mérkőzések után azonban az egyik játékos, aki pont másnap ünnepelte volna 40. születésnapját, minden előzmény nélkül összeesett az öltözőben. A hős mentős időben érkezett.

A csapattársak azonnal segítségért kiáltottak

Szerencsére ott volt Bányász Tamás, aki a Tokaji Mentőállomáson teljesít szolgálatot mentőtechnikusként immár 28 éve, és szintén indult a barátaival a fesztiválon a Nagyrozvágyi Öregfiúk csapat színeiben.

Miután értesült a vészhelyzetről, habozás nélkül a férfi segítségére sietett.

A hős mentős megkezdte az újraélesztést

Rögtön megvizsgálta a beteget, aki ekkor már nem lélegzett, ezért azonnal mentőt hívott és megkezdte az újraélesztést és megkérte csapattársait, hogy hozzák ide a közelben kihelyezett félautomata defibrillátort.

Együtt küzdöttek az életéért

Azonnal riasztották a legközelebbi esetkocsit és mentőhelikoptert, miközben végig vonalban maradtak. A mentők perceken belül helyszínre érkeztek, majd együtt küzdöttek tovább a férfi életéért.

Az időben megkezdett ellátásnak, illetve a kiemelkedő csapatmunkának és szakmaiságnak köszönhetően a férfi keringése rövidesen visszatért, így végül ellátást követően stabil állapotban szállítatták kórházba a mentők - írták az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán.

A betegnek mielőbbi gyógyulást kívánunk, a mentés minden résztvevőjének pedig óriási gratuláció jár!

A hősök köztünk járnak

