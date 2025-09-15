54 perce
Már nem lélegzett, amikor odaért a tokaji mentős – szörnyű jelenet az öltözőben
Drámai pillanatok játszódtak le egy sportfesztiválon. A jó hangulatú mérkőzések után a futballpálya öltözőjében az egyik játékos – aki éppen másnap ünnepelte volna 40. születésnapját – minden előjel nélkül összeesett.
Egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei település futballpályáján rendeztek sportfesztivált hétvégén. A jó hangulatú mérkőzések után azonban az egyik játékos, aki pont másnap ünnepelte volna 40. születésnapját, minden előzmény nélkül összeesett az öltözőben. A hős mentős időben érkezett.
A csapattársak azonnal segítségért kiáltottak
Szerencsére ott volt Bányász Tamás, aki a Tokaji Mentőállomáson teljesít szolgálatot mentőtechnikusként immár 28 éve, és szintén indult a barátaival a fesztiválon a Nagyrozvágyi Öregfiúk csapat színeiben.
Miután értesült a vészhelyzetről, habozás nélkül a férfi segítségére sietett.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A hős mentős megkezdte az újraélesztést
Rögtön megvizsgálta a beteget, aki ekkor már nem lélegzett, ezért azonnal mentőt hívott és megkezdte az újraélesztést és megkérte csapattársait, hogy hozzák ide a közelben kihelyezett félautomata defibrillátort.
Együtt küzdöttek az életéért
Azonnal riasztották a legközelebbi esetkocsit és mentőhelikoptert, miközben végig vonalban maradtak. A mentők perceken belül helyszínre érkeztek, majd együtt küzdöttek tovább a férfi életéért.
Az időben megkezdett ellátásnak, illetve a kiemelkedő csapatmunkának és szakmaiságnak köszönhetően a férfi keringése rövidesen visszatért, így végül ellátást követően stabil állapotban szállítatták kórházba a mentők - írták az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán.
A betegnek mielőbbi gyógyulást kívánunk, a mentés minden résztvevőjének pedig óriási gratuláció jár!
A hősök köztünk járnak
A borsodi rendőr nyaralása alatt mentette meg egy nő életet.
Csak pár perc maradt a robbanásig: nyaralása alatt mentette meg egy nő életet a borsodi rendőr
Ezek a borsodi rendőrök ma a nap hősei - egy apró döntés az út szélén, ami végül megmentett egy gyermeket
Katona volt a nap hőse, véres sztori ért szerencsés véget Vadnán