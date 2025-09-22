Óriási vízi szörnyeteget fogtak ki a Varbói tóból

A horgásznak érkeztek is a gratulációk

A nem mindennapi fogás láttán a komment szekció konkrétan felrobbant a rengeteg gratulációtól.

A harcsahorgászathoz egyébként szükség van egy úgynevezett harcsázó botra is, amely legyen erős, gerinces, lehetőleg 2,4-3 hosszú. A dobósúlya a használt módszertől függ, de általában 200 gramm feletti érték ajánlott. Érdemes kifejezetten harcsahorgászatra tervezett botot választani.