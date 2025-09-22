2 órája
Óriási vízi szörnyeteget fogtak ki a Varbói tóból
Valóságos vadállat, amit sikerült kifogni Varbón. A horgász büszke lehet erre az óriási szörnyetegre, amit elejtett.
Óriási szörnyet fogtak (A kép illusztráció)
Fotó: MW
A közösségi médiában tették közzé a fotót a hatalmas fogásról a Varbói tónál. A horgásznak egy 110 centiméteres és 11 kilogrammos harcsát sikerült kifognia.
Nincs menekvés a halaknak, halászgépet vetettek be a Tiszán
A horgásznak érkeztek is a gratulációk
A nem mindennapi fogás láttán a komment szekció konkrétan felrobbant a rengeteg gratulációtól.
A harcsahorgászathoz egyébként szükség van egy úgynevezett harcsázó botra is, amely legyen erős, gerinces, lehetőleg 2,4-3 hosszú. A dobósúlya a használt módszertől függ, de általában 200 gramm feletti érték ajánlott. Érdemes kifejezetten harcsahorgászatra tervezett botot választani.
