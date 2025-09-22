szeptember 22., hétfő

Nagy fogás!

4 órája

Óriási vízi szörnyeteget fogtak ki a Varbói tóból

Valóságos vadállat, amit sikerült kifogni Varbón. A horgász büszke lehet erre az óriási szörnyetegre, amit elejtett.

Boon.hu
Óriási vízi szörnyeteget fogtak ki a Varbói tóból

Óriási szörnyet fogtak (A kép illusztráció)

Fotó: MW

A közösségi médiában tették közzé a fotót a hatalmas fogásról a Varbói tónál. A horgásznak egy 110 centiméteres és 11 kilogrammos harcsát sikerült kifognia.

Ez a horgász nagyot fogott!
Ez a horgász nagyot fogott!
Forrás:  Facebook

A horgásznak érkeztek is a gratulációk

A nem mindennapi fogás láttán a komment szekció konkrétan felrobbant a rengeteg gratulációtól.

A harcsahorgászathoz egyébként szükség van egy úgynevezett harcsázó botra is, amely legyen erős, gerinces, lehetőleg 2,4-3 hosszú. A dobósúlya a használt módszertől függ, de általában 200 gramm feletti érték ajánlott. Érdemes kifejezetten harcsahorgászatra tervezett botot választani. 

 

